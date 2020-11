Kanté duwt titelverdediger Portugal met zeldzame goal richting uitgang

Fase per fase

90+4' tweede helft, minuut 94. Einde: 0-1. Frankrijk pakt een zuinige zege op het veld van Portugal. Kanté maakte het winnende doelpunt in deze topper.

90+4' tweede helft, minuut 94. Griezmann gaat op looptocht richting de andere kant van het veld. Hij snoept zo handenvol seconden af van de Portugezen.

90+2' tweede helft, minuut 92. Lloris bokst een bal weg voor de neus van Ronaldo. De seconden tikken weg en de titelverdediger wordt naar de uitgang geduwd.

88' tweede helft, minuut 88. Portugal wil een strafschop. Trincao zet zich fel door op de rechterkant en komt op de rand van de zestien in contact met Hernandez. De Portugees gaat niet meteen liggen en de scheidsrechter geeft geen krimp. De teleurstelling staat op het gezicht van Ronaldo te lezen.

86' tweede helft, minuut 86. Patricio geeft op knullige wijze een hoekschop weg. Maar het breekt de doelman gelukkig niet zuur op. Frankrijk doet er niets mee.

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij Portugal, Paulinho erin, João Félix eruit wissel João Félix Paulinho

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij Portugal, Sérgio Oliveira erin, Danilo Pereira eruit wissel Danilo Pereira Sérgio Oliveira

84' tweede helft, minuut 84. Frankrijk wordt nu gedwongen tot verdedigen. De Portugezen ogen plots fris en fruitig.

83' tweede helft, minuut 83. Zit er nog venijn in dit wedstrijdslot? De voorzet van Cancelo is opnieuw prima. Ronaldo gooit alles in de strijd maar kan er net zijn hoofd niet tegenaan duwen.

83' Gele kaart voor Lucas Hernández van Frankrijk tijdens tweede helft, minuut 83 Lucas Hernández Frankrijk

80' Gele kaart voor N'Golo Kanté van Frankrijk tijdens tweede helft, minuut 80 N'Golo Kanté Frankrijk

79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij Frankrijk, Olivier Giroud erin, Anthony Martial eruit wissel Anthony Martial Olivier Giroud

77' tweede helft, minuut 77. Kimpembe en Ronaldo botsen met hun knikkers tegen elkaar. De Portugese nummer 7 gooit zich naar een voorzet, maar knalt zo ook tegen de Fransman. Beide heren moeten even bekomen.

75' Duiksprong Lloris. Portugal blijft duwen. Ronaldo vindt geen opening tussen 5 verdedigers en legt achteruit. Moutinho haalt in een keer uit en maakt het Lloris bijzonder moeilijk. De Franse keeper duikt het leer uit zijn kooi. tweede helft, minuut 75.

74' tweede helft, minuut 74. Nog eens een vloeiende aanval van de thuisploeg, maar Kimpembe neemt het zekere voor het onzekere en werkt in corner.

73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij Portugal, João Moutinho erin, Bruno Fernandes eruit wissel Bruno Fernandes João Moutinho

72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij Portugal, Francisco Trincão erin, Bernardo Silva eruit wissel Bernardo Silva Francisco Trincão

65' tweede helft, minuut 65. Rui Patricio blijft ook na die ene tegentreffer van goudwaarde. Hij houdt weer een bal uit zijn doel, dit keer na een poging van Hernandez.

63' Gele kaart voor Hugo Lloris van Frankrijk tijdens tweede helft, minuut 63 Hugo Lloris Frankrijk

62' tweede helft, minuut 62. Lloris krijgt een gele kaart onder zijn neus geschoven. De scheidsrechter heeft niet veel geduld voor al dat tijdrekken. De kaart past alleszins wel bij de outfit van de doelman.

60' tweede helft, minuut 60. Een kegelspel in de Franse zestien. De verdedigers krijgen geen grip op de bal en zo kan Portugal een paar keer na elkaar uithalen, maar een doelpunt komt er niet van.

60' tweede helft, minuut 60. Vervanging bij Frankrijk, Marcus Thuram erin, Kingsley Coman eruit wissel Kingsley Coman Marcus Thuram

58' tweede helft, minuut 58. Rabiot is een van de bedrijvigste spelers op het terrein. Hij schept een bal richting Pogba de zestien in. Die kan er met zijn hoofd niet bij, maar met zijn borst duwt hij het leer nog richting doel. Dit is niet moeilijk genoeg voor Patricio.

57' tweede helft, minuut 57. Fernando Santos weet dat de tijd nu begint de dringen en gooit ook Jota in de strijd. Kan Portugal het tij nog keren in deze offensieve opstelling?

57' tweede helft, minuut 57. Vervanging bij Portugal, Diogo Jota erin, William Carvalho eruit wissel William Carvalho Diogo Jota

56' tweede helft, minuut 56. Drukt Frankrijk meteen door? Griezmann heeft een mooi doelpunt in gedachten, maar zijn boogbal richting de verste hoek is van een bedenkelijke kwaliteit.

55' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 55 door N'Golo Kanté van Frankrijk. 0, 1. goal Portugal Frankrijk einde 0 1

54' tweede helft, minuut 54. Daar is dan toch de goal! Frankrijk heeft Patricio dan toch op de knieën gekregen. De doelman duikt nog naar de pegel van Rabiot, maar bokst recht in de voeten van Kanté. Die tikte de 0-1 tegen de touwen.

47' tweede helft, minuut 47. Ronaldo dropt zijn vrijschop aan de tweede paal. Zijn ploegmaats hebben het niet helemaal begrepen want niemand loopt in.

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft! Het fluitsignaal voor de tweede periode weergalmt in het lege stadion. Wie breekt deze match open met een doelpunt?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Nog geen doelpunten in de eerste helft in Portugal. De beste kansen waren wel voor de bezoekers, maar Anthony Martial heeft zijn dagje niet. Of beter, Patricio heeft zijn dagje wel. De doelman zat er al drie keer heel goed tussen. En een keer bracht de lat redding. Aan de overzijde is het wat minder. Ronaldo moet zijn duivels misschien nog ontbinden.

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46.

45' eerste helft, minuut 45. Een kopbal van Ronaldo doet de Portugezen weer even opveren thuis in de zetel. Het scheelt amper een haar.

42' Patricio doet het uitstekend. Nu wel een splijtende aanval van de wereldkampioen. Hernandez schakelt met zijn voorzet de Portugese verdediging uit. Martial komt ingegleden, maar Patricio gooit zich voor de bal. Weer niet raak voor de Fransen. eerste helft, minuut 42.

40' eerste helft, minuut 40. De Fransen spelen de bal rustig rond, niemand maakt haast.

34' eerste helft, minuut 34. Nog 10 minuten tot de rust en Frankrijk verdient eigenlijk wel een doelpunt. Of krijgen we een scoreloos gelijkspel zoals in de heenmatch?

32' Gele kaart voor Danilo Pereira van Portugal tijdens eerste helft, minuut 32 Danilo Pereira Portugal

30' Ingestudeerd nummertje. Griezmann kiest bij een vrijschop voor een verrassend ingestudeerd nummertje. Het draait uitstekend uit, alleen de afwerking moet beter. Met een omhaal schildert Rabiot de bal op het hoofd van Martial, maar die mikt slecht. De bal ketst af op de deklat. eerste helft, minuut 30.

30' eerste helft, minuut 30.

26' eerste helft, minuut 26. Knal Martial. Het blijft prima over en weer gaan hier in Portugal. Martial krijgt tussen drie verdedigers toch genoeg ruimte om te schieten. De United-speler kiest voor de korte hoek, maar het leer doet alleen het zijnet bollen.

24' eerste helft, minuut 24. Ronaldo tegen de muur. Portugal versiert een vrijschop centraal voor doel en dan weet je dat Ronaldo iets zal proberen. Hij knalt recht op de muur. De bal botst terug tot bij hem, maar ook de herneming wordt niet gevaarlijk.

21' eerste helft, minuut 21. De Portugezen kiezen dan weer voor een korte hoekschop. Het wordt niet meteen gevaarlijk, maar de Fransen krijgen het leer toch niet meteen weg. Bruno Fernandes pakt uit met een schot vanuit de tweede lijn. Lloris is niet ongerust.

18' eerste helft, minuut 18. Griezmann neemt de hoekschoppen voor zijn rekening. Rabiot springt het hoogst op in de zestien, maar zijn kopbal vliegt naast.

12' eerste helft, minuut 12. Patricio krijgt het even warm in zijn kooi. De pass van Griezmann op Martial is precies op maat. De spits staat plots op 20 centimeter van de doelman, maar die geeft zich niet gewonnen: 0-0.

10' eerste helft, minuut 10. Schicht Coman. Ook Patricio moet zich een eerste keer bewijzen. Coman laat zich een eerste keer opmerken. Hij kan trappen, maar de Portugese doelman bokst weg.

8' eerste helft, minuut 8. Een misverstand tussen Ronaldo en Joao Felix in de aanval. De wedstrijd is voorlopig prima in evenwicht.

5' eerste helft, minuut 5. 1e poging is van Ronaldo. Cristiano Ronaldo tekent voor de eerste bal tussen de palen. Iedereen weet dat hij gaat trappen, maar niemand houdt hem tegen. Behalve de doelman.

5' eerste helft, minuut 5.

3' eerste helft, minuut 3. Rabiot probeert iets te forceren met een subtiele pass door de verdediging. Maar hij steekt de bal net wat te hard en Martial raakt er niet meer bij.

1' eerste helft, minuut 1. Start! De bal rolt in het Estadio da Luz. Het is akelig stil, maar we hopen dat de fans thuis toch verwend worden met topvoetbal.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:02 vooraf, 20 uur 02. Portugal oefende eerder deze week tegen Andorra. Het werd een makkelijke 7-0-zege. Frankrijk had niet zo'n fraaie generale repetitie. Het ging in eigen huis verrassend onderuit tegen Finland.

16:42 vooraf, 16 uur 42. Mbappé niet in de wedstrijdkern. Kylian Mbappé zal vanavond naar alle waarschijnlijkheid niet spelen tegen Portugal. De ster van PSG kwam met een lichte blessure naar de nationale ploeg en raakt niet fit. Frankrijk heeft het nieuws nog niet officieel bevestigd, maar de naam van Mbappé staat niet tussen de lijst met geselecteerde spelers.



16:42 - Vooraf Vooraf, 16 uur 42

Opstelling Portugal. Rui Patrício, João Cancelo, José Fonte, Rúben Dias, Raphaël Guerreiro, Danilo Pereira, Bruno Fernandes, William Carvalho, João Félix, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva Opstelling Portugal Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, João Félix, William Carvalho, Bruno Fernandes, Danilo Pereira, Raphaël Guerreiro, Rúben Dias, José Fonte, João Cancelo, Rui Patrício

Opstelling Frankrijk. Hugo Lloris, Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Lucas Hernández, Adrien Rabiot, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Kingsley Coman, Anthony Martial, Antoine Griezmann Opstelling Frankrijk Antoine Griezmann, Anthony Martial, Kingsley Coman, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Adrien Rabiot, Lucas Hernández, Presnel Kimpembe, Raphaël Varane, Benjamin Pavard, Hugo Lloris