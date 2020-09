Vertonghen ziet generatiegenoten afhaken bij de Duivels: "Ik geniet nog van elk moment"

19:38

vooraf, 19 uur 38. Bondscoach Martinez: "Vorige ervaring in Nations League was niet goed". Roberto Martinez kreeg op de persbabbel enkele vragen over Thibaut Courtois, die teruggekeerd is naar Madrid. Wat is er aan de hand met het sluitstuk van de Duivels? "Hij is nog maar net aan zijn voorbereiding begonnen en kon geen 90 minuten aan." "Voor een doelman is het moeilijk om tijdens een wedstrijd te wisselen, daarom hebben we besloten om hem niet mee te nemen naar Denemarken. Het was wel belangrijk dat hij erbij was in het begin van het trainingskamp." Wat verwacht de bondscoach van de wedstrijd? "De Denen zullen beginnen aan de wedstrijd om te winnen. Ze spelen thuis en hebben een heel sterk team. Wij willen ook iets laten zien want onze vorige ervaring in de Nations League (5-2-nederlaag tegen Zwitserland, red) was niet goed." .