Nederland maakt de kansen tegen Polen pas af in het slotkwartier

Nederland had nog een sprankeltje hoop op de Final Four. Maar dan moest het wel rekenen op puntenverlies van Italië en zelf mocht Oranje natuurlijk ook niet te veel laten liggen.



Na 5 minuten holde Nederland al achter de feiten aan. Jozwiak sprintte sneller dan Klaassen en zag zijn trap in doel verdwijnen langs de binnenkant van de paal.

Nederland dreigde in de 1e helft nog met Wijnaldum, Klaassen, De Jong, Depay en Malen. Die laatste mocht van dichtbij onbedreigd koppen, maar zijn kopbal ging naast. Aan de overkant trof Placheta de paal.

Na de rust kopte Depay tegen de deklat. Een kwartier voor tijd was het dan toch prijs voor Oranje: Depay scoorde vanaf de stip. Wijnaldum knikte de winning goal in de slotminuten nog binnen via de schouder van Piatek.