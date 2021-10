Superduo Benzema - Mbappé schiet Frankrijk naar winst in de Nations League

Spanje - Frankrijk in een notendop:

Spanje controleert na felle Franse start

Frankrijk had lessen getrokken uit de slappe eerste helft tegen de Rode Duivels. Of zo leek het toch even, want Les Bleus waren nu wel meteen op de afspraak. Pogba bracht Benzema al snel, randje buitenspel, alleen voor Simon. De doelman omspelen lukte prima, maar de hoek was vervolgens wel te scherp en Azpilicueta ruimde zijn voorzet op.

Maar de felle start van Frankrijk kreeg geen vervolg. Gaandeweg nam Spanje het commando over. Dat uitte zich vooral in veel balbezit, want doelgevaar creëren was er nauwelijks bij. Een gekraakt schot van Sarabia waar Lloris niet de minste moeite mee had, veel meer leverde het veldoverwicht van La Roja niet op.

Op het halfuur claimde Spanje een penalty toen Koundé ongelukkig hands beging op een voorzet van Rodri, maar zowel scheidsrechter Taylor als de VAR ging terecht niet mee in het Spaanse verhaal. Veel meer viel er in een matige eerste helft niet te beleven. Kort voor de rust zag Frankrijk wel nog Varane geblesseerd uitvallen.