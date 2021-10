LIVE: Spanje en Frankrijk beginnen met verschroeiend tempo aan finale

14' eerste helft, minuut 14.

12' eerste helft, minuut 12. Sarabia niet voorbij Lloris. Spanje kan na ruim 10 minuten ook eens voor wat dreiging zorgen. Ferran Torres geeft de bal goed mee met Sarabia, maar Lloris heeft uiteindelijk niet veel werk met het gekraakte schot van de Spanjaard. . Sarabia niet voorbij Lloris Spanje kan na ruim 10 minuten ook eens voor wat dreiging zorgen. Ferran Torres geeft de bal goed mee met Sarabia, maar Lloris heeft uiteindelijk niet veel werk met het gekraakte schot van de Spanjaard.

9' eerste helft, minuut 9. De Franse druk houdt aan. Pavard brengt de bal vanaf rechts laag voor doel en Laporte moet opnieuw een hoekschop toestaan voor Frankrijk. Ook nu levert die geen kans op. . De Franse druk houdt aan. Pavard brengt de bal vanaf rechts laag voor doel en Laporte moet opnieuw een hoekschop toestaan voor Frankrijk. Ook nu levert die geen kans op.

7' eerste helft, minuut 7. Benzema zorgt voor eerste gevaar. De eerste dreiging komt van Frankrijk. Benzema wordt plots, randje buitenspel, alleen voor Simon gebracht door Pogba. Hij omspeelt de doelman, maar de hoek is dan te scherp om op doel te besluiten. Azpilicueta kan zijn voorzet in hoekschop werken. Die levert niks op. . Benzema zorgt voor eerste gevaar De eerste dreiging komt van Frankrijk. Benzema wordt plots, randje buitenspel, alleen voor Simon gebracht door Pogba. Hij omspeelt de doelman, maar de hoek is dan te scherp om op doel te besluiten. Azpilicueta kan zijn voorzet in hoekschop werken. Die levert niks op.

6' eerste helft, minuut 6. Frankrijk is niet van plan om de kat uit de boom te kijken. Les Bleus proberen het initiatief te nemen en zetten hoog druk wanneer Spanje aan de bal is. . Frankrijk is niet van plan om de kat uit de boom te kijken. Les Bleus proberen het initiatief te nemen en zetten hoog druk wanneer Spanje aan de bal is.

5' eerste helft, minuut 5.

3' eerste helft, minuut 3. Gavi laat zich meteen gelden met een stevige tackle op Tchouameni. Het 17-jarige talent mag blij zijn dat hij aan een vroege gele kaart ontsnapt. . Gavi laat zich meteen gelden met een stevige tackle op Tchouameni. Het 17-jarige talent mag blij zijn dat hij aan een vroege gele kaart ontsnapt.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Scheidsrechter Anthony Taylor fluit de finale op gang. Krijgen we meteen vuurwerk te zien? . Aftrap Scheidsrechter Anthony Taylor fluit de finale op gang. Krijgen we meteen vuurwerk te zien?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:42 vooraf, 20 uur 42. Volksliederen. Na La Marseillaise weerklinkt nu La Marcha Real in San Siro. We zijn bijna helemaal klaar voor deze finale! . Volksliederen Na La Marseillaise weerklinkt nu La Marcha Real in San Siro. We zijn bijna helemaal klaar voor deze finale!

20:38 vooraf, 20 uur 38. Figo pronkt met de trofee. Niemand minder dan Luis Figo mag de Nations League-trofee het stadion binnendragen. Vanavond kennen we opvolger van de vorige laureaat, Portugal. . Figo pronkt met de trofee Niemand minder dan Luis Figo mag de Nations League-trofee het stadion binnendragen. Vanavond kennen we opvolger van de vorige laureaat, Portugal.

20:36 vooraf, 20 uur 36. Eerste confrontatie in 4 jaar. Van de laatste drie onderlinge duels met inzet won Spanje er twee. Na de winst in de kwartfinale van het EK 2012 hield het Frankrijk in de kwalificatiecampagne voor het WK 2014 eerst op een gelijkspel in Madrid om vervolgens de volle buit te pakken in het Stade de France. Die wedstrijd eind maart 2013 is meteen de laatste competitieve confrontatie tussen beide landen. Pedro maakte toen de enige goal, Pogba pakte in de slotfase twee keer geel in evenveel minuten. Daarna speelden beide landen nog tweemaal vriendschappelijk tegen elkaar in Parijs. In 2014 won Frankrijk, 3 jaar later trok Spanje aan het langste eind. Na ruim 4 jaar staan ze vanavond nog eens tegenover elkaar. . Eerste confrontatie in 4 jaar Van de laatste drie onderlinge duels met inzet won Spanje er twee. Na de winst in de kwartfinale van het EK 2012 hield het Frankrijk in de kwalificatiecampagne voor het WK 2014 eerst op een gelijkspel in Madrid om vervolgens de volle buit te pakken in het Stade de France.

Die wedstrijd eind maart 2013 is meteen de laatste competitieve confrontatie tussen beide landen. Pedro maakte toen de enige goal, Pogba pakte in de slotfase twee keer geel in evenveel minuten.



Daarna speelden beide landen nog tweemaal vriendschappelijk tegen elkaar in Parijs. In 2014 won Frankrijk, 3 jaar later trok Spanje aan het langste eind. Na ruim 4 jaar staan ze vanavond nog eens tegenover elkaar.

20:30 Het is stilaan aftellen naar de aftrap. vooraf, 20 uur 30. Het is stilaan aftellen naar de aftrap.

20:27 vooraf, 20 uur 27. Spanje won laatste duel op toernooi. Frankrijk en Spanje stonden voor het laatst tegenover elkaar op een groot toernooi tijdens het EK in 2012. In de kwartfinales bleek Spanje toen te sterk voor de huidige wereldkampioen, het werd 2-0. Xabi Alonso was de grote Spaanse held, hij bekroonde zijn 100e wedstrijd voor La Roja met 2 goals. Spanje stootte uiteindelijk door naar de Europese titel. Meteen ook de laatste keer tot vandaag dat Spanje de finale haalde op een internationaal toernooi. . Spanje won laatste duel op toernooi Frankrijk en Spanje stonden voor het laatst tegenover elkaar op een groot toernooi tijdens het EK in 2012. In de kwartfinales bleek Spanje toen te sterk voor de huidige wereldkampioen, het werd 2-0.



Xabi Alonso was de grote Spaanse held, hij bekroonde zijn 100e wedstrijd voor La Roja met 2 goals. Spanje stootte uiteindelijk door naar de Europese titel. Meteen ook de laatste keer tot vandaag dat Spanje de finale haalde op een internationaal toernooi.

20:20 vooraf, 20 uur 20.

20:11 vooraf, 20 uur 11. Final Four. Opvallend, geen enkel land dat de Final Four haalde van de eerste editie van de Nations League raakte dit jaar in de eindfase. Ook Portugal niet, dat in 2019 de eindzege pakte dankzij een 1-0-overwinning in de finale tegen Nederland. In de kleine finale won Engeland de strijd voor de derde plaats na penalty's tegen Zwitserland. . Final Four Opvallend, geen enkel land dat de Final Four haalde van de eerste editie van de Nations League raakte dit jaar in de eindfase. Ook Portugal niet, dat in 2019 de eindzege pakte dankzij een 1-0-overwinning in de finale tegen Nederland. In de kleine finale won Engeland de strijd voor de derde plaats na penalty's tegen Zwitserland.

20:10 vooraf, 20 uur 10.

20:00 vooraf, 20 uur . Ferran Torres is speelklaar. Ferran Torres was in de halve finale tegen Italië de uitblinker met 2 goals. Het was onzeker of hij fit zou raken voor de finale, maar de speler van Manchester City staat straks wel degelijk aan de aftrap. Koke en Pau Torres verdwijnen wél uit de ploeg, zij worden in de Spaanse basis vervangen door Rodri en Eric Garcia. De 17-jarige Gavi krijgt opnieuw een basisplaats. . Ferran Torres is speelklaar Ferran Torres was in de halve finale tegen Italië de uitblinker met 2 goals. Het was onzeker of hij fit zou raken voor de finale, maar de speler van Manchester City staat straks wel degelijk aan de aftrap. Koke en Pau Torres verdwijnen wél uit de ploeg, zij worden in de Spaanse basis vervangen door Rodri en Eric Garcia. De 17-jarige Gavi krijgt opnieuw een basisplaats.

19:46 vooraf, 19 uur 46.