Mourinho looft Lukaku na 5e doelpunt in 7 wedstrijden: "Een echte leider"

Weer belangrijk voor zijn nieuwe liefde. Romelu Lukaku opende (met een gelukje) de score tegen Servette. Het begin van een feestavond, want nadien zouden nog drie goals door ploegmaats volgen.

"Lukaku is een leider", loofde Mourinho achteraf zijn topscorer.

"Emotioneel wil hij altijd iets bijbrengen. Zijn mentale kracht is vergelijkbaar met zijn fysieke: Lukaku heeft ervaring en de drang om steeds te winnen. We zijn blij om hem bij ons te hebben. Hij had wat geluk bij het doelpunt, maar kende pech bij een andere kans."

Door het doelpunt houdt Lukaku een bijzonder straffe statistiek in stand. De spits scoorde namelijk al in 13 (!) Europa League-wedstrijden op rij, verspreid over 9 jaar.

De reeks begon in 2014 bij Everton, duurde nadien voort bij Inter en wordt nu ook bij AS Roma in ere gehouden. Geen enkele speler deed ooit straffer in de competitie.