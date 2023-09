Romelu Lukaku houdt waanzinnige statistiek in stand met eerste Europese goal voor AS Roma

Door het doelpunt houdt Lukaku een bijzonder straffe statistiek in stand. De spits scoorde namelijk al in 12 (!) Europa League-wedstrijden op rij, verspreid over 9 jaar.



De reeks begon in 2014 bij Everton, duurde nadien voort bij Inter en wordt nu ook bij AS Roma in ere gehouden. Geen enkele speler deed ooit straffer in de competitie.

Het doelpunt was ook van groot belang voor de Romeinen, want de 1-2 van Lukaku was het winnende doelpunt tegen Sheriff Tiraspol. De Italianen waren op voorsprong gekomen dankzij een eigen doelpunt, maar nadien maakten de Moldaviërs verrassend gelijk.

Met een heerlijke combinatie, met Lukaku als eindstation, namen de bezoekers toch de drie punten mee.