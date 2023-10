Bezoekje aan Brighton brengt zieke patiënt Ajax geen beterschap

Het was oude bekende Kaoru Mitoma die de meest bedrijvige man was bij de thuisploeg. Ajax-doelman Ramaj kon op slag van rust nog redding brengen op het schot van de Japanner, maar in de rebound was het toch raak voor Brighton. Joao Pedro was goed gevolgd en duwde de verdiende 1-0 tegen de netten.

Alleen vielen er geen Amsterdamse tegenaanvallen te noteren in de eerste helft. Brighton eiste meteen de bal op en probeerde al combinerend zich een weg door de Ajax-defensie te banen.

Interim-coach Hedwiges Maduro is er niet in geslaagd het Brighton van Roberto De Zerbi in eigen huis te verrassen. Het strijdplan van Ajax werd vrij snel duidelijk: vanuit een laag blok Brighton bestoken met snelle tegenaanvallen.

Ajax kwam daarna met goede intenties uit de kleedkamer en legde een aantal degelijke aanvallen op de mat. Maar zoals de voetbalwetten het voorschrijven, kregen de geplaagde Amsterdammers alsnog het deksel op de neus.



Adingra bediende met een knap opwippertje Ansu Fati, die op zijn beurt mooi overhoeks afwerkte tussen de benen van zijn verdediger.



Met 2-0 boeken toe voor een gemotiveerd, maar onmondig Ajax.



De Amsterdammers slaagden er via Berghuis nog bijna in om opnieuw spanning in de partij te brengen, maar zijn poging strandde op de paal.



De thuisploeg kwam verder niet meer in de problemen en voetbalde zich in de geschiedenisboeken: Brighton boekte zijn eerste Europese overwinning in de geschiedenis van de club.



In de stand wipt Brighton over Ajax naar een gedeelde tweede stek. Ajax staat laatste met 2 op 9 en maakt zich op voor de "topper" in de competitie tegen leider PSV.