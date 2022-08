Vanhaezebrouck: "Cypriotische clubs zijn moeilijk te bekampen"

clock 11:39 vooraf, 11 uur 39. Vorig jaar al tegen Famagusta. AA Gent heeft wel wat ervaring met ploegen uit Cyprus. Vorig jaar speelde het in de groepsfase van de Conference League tegen Famagusta. Thuis won Gent met 2-0 bijna een jaar geleden. Op Cyprus verloor het 1-0. "Cypriotische ploegen zijn moeilijk te bekampen", zei Hein Vanhaezebrouck woensdag op de persconferentie. "Ik herinner me de match tegen Famagusta nog heel goed. Thuis wonnen we verdiend. Daar wilden wij ook de drie punten bemachtigen, maar kregen we te maken met een agressieve tegenstander en was er weinig ruimte. En dan is er nog de warmte en het publiek dat redelijk fanatiek is." . Vorig jaar al tegen Famagusta AA Gent heeft wel wat ervaring met ploegen uit Cyprus. Vorig jaar speelde het in de groepsfase van de Conference League tegen Famagusta. Thuis won Gent met 2-0 bijna een jaar geleden. Op Cyprus verloor het 1-0.

"Cypriotische ploegen zijn moeilijk te bekampen", zei Hein Vanhaezebrouck woensdag op de persconferentie. "Ik herinner me de match tegen Famagusta nog heel goed. Thuis wonnen we verdiend. Daar wilden wij ook de drie punten bemachtigen, maar kregen we te maken met een agressieve tegenstander en was er weinig ruimte. En dan is er nog de warmte en het publiek dat redelijk fanatiek is."

clock 11:35 vooraf, 11 uur 35. Als ik mag kiezen, speel ik de eerste match het liefst op verplaatsing. Het is nu zo. Het is aan ons om morgen een zo goed mogelijke uitgangspositie af te dwingen. Hein Vanhaezebrouck. Als ik mag kiezen, speel ik de eerste match het liefst op verplaatsing. Het is nu zo. Het is aan ons om morgen een zo goed mogelijke uitgangspositie af te dwingen. Hein Vanhaezebrouck

clock 11:33 vooraf, 11 uur 33. Dat we er nog niet in slaagden de nul te houden, is het gevolg van enkele spijtige fouten. Zeker in de match tegen STVV, waar ik eigenlijk in de fout ging. In Westerlo slikte ik ook een dom tegendoelpunt. In beide matchen hadden we de nul kunnen houden. Davy Roef. Dat we er nog niet in slaagden de nul te houden, is het gevolg van enkele spijtige fouten. Zeker in de match tegen STVV, waar ik eigenlijk in de fout ging. In Westerlo slikte ik ook een dom tegendoelpunt. In beide matchen hadden we de nul kunnen houden. Davy Roef

clock 11:25 vooraf, 11 uur 25. Wij verloren met Tarik Tissoudali een belangrijk iemand in de aanval. Ik ben blij dat we met Hauge een vervanger hebben. Of die al zal spelen, is een andere vraag. Hein Vanhaezebrouck. Wij verloren met Tarik Tissoudali een belangrijk iemand in de aanval. Ik ben blij dat we met Hauge een vervanger hebben. Of die al zal spelen, is een andere vraag. Hein Vanhaezebrouck

