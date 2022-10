Ongeslagen Union verzekert zich met zege in Malmö van groepswinst

Malmö - Union in een notendop:

Al na vijf speeldagen is Union zeker van groepswinst in zijn sterke Europa League-groep. Bij aanvang van de wedstrijd in Malmö wist het 100 procent zeker dat winnen gelijk stond aan groepswinst.

Coach Karel Geraerts hamerde vooraf op het belang van deze wedstrijd en kreeg die boodschap duidelijk over bij zijn spelers.



Na een tiental minuten mocht Teuma uithalen vanaf de rand van de zestien en plaatste de bal mooi in doel. Union al snel op rozen, het kon de rest van de wedstrijd vanuit de controle voetballen.