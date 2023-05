Sevilla-coach blikt met vertrouwen vooruit naar finale: "Geschiedenis liegt niet"

clock 23:41

vooraf, 23 uur 41. Sevilla-coach: "Geschiedenis liegt niet". José Luis Mendilibar, de coach van Sevilla, beseft hoe belangrijk de Europa League is voor de club."Sevilla was de voorbije twintig jaar de beste ploeg in deze competitie", liet hij optekenen. "De geschiedenis liegt niet." "Tegenstander Roma is een defensief zeer sterke ploeg, ze hebben bovendien niet veel kansen nodig om te scoren. Het is een moeilijk team om tegenover te staan, ze spelen graag erg laag." "Ik denk niet dat wij de favoriet zijn. En als dat wel zo is kan het me niet schelen. Het wordt anders dan tegen Manchester United of Juventus. Maar wij gaan met onze zelfde wapens proberen ook Roma te verslaan." .