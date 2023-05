Kijk straks naar Europa League-finale Sevilla-Roma: "Geschiedenis liegt niet", stelt Sevilla-coach

clock 06:49 vooraf, 06 uur 49. Vorig jaar: Eintracht Frankfurt. Vorig seizoen won Eintracht Frankfurt de Europa League door het Schotse Rangers in een strafschoppenreeks met 5-4 te verslaan. Na 90 en 120 minuten stond er 1-1 op het bord in het Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, de thuishaven van Sevilla. . Vorig jaar: Eintracht Frankfurt Vorig seizoen won Eintracht Frankfurt de Europa League door het Schotse Rangers in een strafschoppenreeks met 5-4 te verslaan. Na 90 en 120 minuten stond er 1-1 op het bord in het Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, de thuishaven van Sevilla.

Europa beter dan thuis. Zowel Sevilla als Roma heeft een Europese triomf nodig om het seizoen op te poetsen. Sevilla is na 2 trainerswissels pas 11e in La Liga en stond een tijdlang nipt boven de degradatiestreep. Sinds José Luis Mendilibar overnam gaan de resultaten in stijgende lijn. In de Serie A is Roma zesde, wat recht geeft op een stek in de Europa League. Winst in de finale van woensdag levert een ticket voor de groepsfase van de Champions League op.



In de Serie A is Roma zesde, wat recht geeft op een stek in de Europa League.



Winst in de finale van woensdag levert een ticket voor de groepsfase van de Champions League op.

De finales van Mourinho. Roma-coach José Mourinho won 2 keer de Champions League (Porto 2004 en Inter 2010), evenveel keer de Europa League (Porto 2003 en Manchester United 2017) en 1 keer de Conference League (Roma 2022). Vijf finales, vijf bekers: een rapport van 100 procent. "Sevilla heeft wel de ervaring in finales, maar geschiedenis telt niet op het terrein. Wij hebben met Roma de voorbije jaren ook veel Europese wedstrijden gespeeld", aldus "The Special One". "Het wordt voor ons een historische en onvergetelijke finale."



"Sevilla heeft wel de ervaring in finales, maar geschiedenis telt niet op het terrein. Wij hebben met Roma de voorbije jaren ook veel Europese wedstrijden gespeeld", aldus "The Special One". "Het wordt voor ons een historische en onvergetelijke finale."

Kijk naar de finale op Sporza. Karl Vannieuwkerke is uw gastheer op Canvas, waar hij Gert Verheyen en Arnar Vidarsson als gasten ontvangt. De tv-uitzending wordt ook gestreamd op deze pagina. Filip Joos is de commentator met dienst.



Filip Joos is de commentator met dienst.

Zevende trofee voor Sevilla? Recordhouder Sevilla won de Europa League en zijn voorganger de UEFA-cup al zes keer: 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 en 2020. Telkens het in de finale stond, won het die ook.



Sevilla-coach: "Geschiedenis liegt niet". José Luis Mendilibar, de coach van Sevilla, beseft hoe belangrijk de Europa League is voor de club."Sevilla was de voorbije twintig jaar de beste ploeg in deze competitie", liet hij optekenen. "De geschiedenis liegt niet." "Tegenstander Roma is een defensief zeer sterke ploeg, ze hebben bovendien niet veel kansen nodig om te scoren. Het is een moeilijk team om tegenover te staan, ze spelen graag erg laag." "Ik denk niet dat wij de favoriet zijn. En als dat wel zo is, kan het me niet schelen. Het wordt anders dan tegen Manchester United of Juventus. Maar wij gaan met onze zelfde wapens proberen ook Roma te verslaan."



"Tegenstander Roma is een defensief zeer sterke ploeg, ze hebben bovendien niet veel kansen nodig om te scoren. Het is een moeilijk team om tegenover te staan, ze spelen graag erg laag."



"Ik denk niet dat wij de favoriet zijn. En als dat wel zo is, kan het me niet schelen. Het wordt anders dan tegen Manchester United of Juventus. Maar wij gaan met onze zelfde wapens proberen ook Roma te verslaan."

Opstelling Sevilla. Bono, Jesús Navas, Loïc Badé, Nemanja Gudelj, Alex Telles, Lucas Ocampos, Fernando, Oliver Torres, Ivan Rakitic, Bryan Gil, Youssef En-Nesyri

Opstelling AS Roma. Rui Patrício, Gianluca Mancini, Chris Smalling, Roger Ibañez, Zeki Çelik, Bryan Cristante, Nemanja Matic, Leonardo Spinazzola, Paulo Dybala, Tammy Abraham, Lorenzo Pellegrini