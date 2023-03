Kijk vanavond naar Union-Union in Anderlecht: "Ploegen zijn aan elkaar gewaagd"

clock 07:46 vooraf, 07 uur 46. Het zijn de media die ons als favoriet naar voren schuiven. Ik heb altijd gezegd dat de ploegen aan elkaar gewaagd zijn. Wij willen naar de volgende ronde en we beseffen dat we daarvoor een prestatie op de limiet moeten leveren. . Union Berlijn-coach Urs Fischer. Het zijn de media die ons als favoriet naar voren schuiven. Ik heb altijd gezegd dat de ploegen aan elkaar gewaagd zijn. Wij willen naar de volgende ronde en we beseffen dat we daarvoor een prestatie op de limiet moeten leveren. Union Berlijn-coach Urs Fischer

clock 07:35 vooraf, 07 uur 35. Union Berlijn-coach: "Details zullen beslissen". Union Berlijn toonde vorige week tegen naamgenoot Union Sint-Gillis veerkracht door 3 keer een achterstand op te halen. Urs Fischer, de Zwitserse trainer van het Duitse team, verwacht een evenwichtige wedstrijd waarin de details het verschil zullen maken. "Voor beide ploegen is het duidelijk. Winst is nodig om in de volgende ronde te geraken. Ik ga ervan uit dat het een heel spannende wedstrijd wordt tussen 2 ploegen die elkaar waard zijn." "Wij zullen het juiste gezicht moeten laten zien op het veld. Details zullen beslissend zijn en we zullen efficiënt moeten zijn." . Union Berlijn-coach: "Details zullen beslissen" Union Berlijn toonde vorige week tegen naamgenoot Union Sint-Gillis veerkracht door 3 keer een achterstand op te halen.



clock 07:33 vooraf, 07 uur 33. Union Berlijn op volle sterkte. De 57-jarige Fischer, sinds 2018 trainer van Union Berlijn, kan in tegenstelling tot Karel Geraerts over een volledige fit kern beschikken. Bij de Belgische vicekampioen ontbreekt Yorbe Vertessen (adductoren). De 22-jarige aanvaller was in de heenmatch goed voor een goal en assist, maar volgens Fischer heeft Union SG genoeg alternatieven voorhanden. "Hun selectie is ruim genoeg. Dat hebben we in de heenmatch gemerkt, toen ze aanvoerder Teddy Teuma moesten vervangen. Er zijn genoeg goeie aanvallers om de plaats van Vertessen in te nemen." . Union Berlijn op volle sterkte De 57-jarige Fischer, sinds 2018 trainer van Union Berlijn, kan in tegenstelling tot Karel Geraerts over een volledige fit kern beschikken. Bij de Belgische vicekampioen ontbreekt Yorbe Vertessen (adductoren).



clock 07:30 vooraf, 07 uur 30. Live op alle Sporza-kanalen. Sporza zendt Union-Union live uit op Canvas. Vanaf 20.35 uur ontvangt Karl Vannieuwkerke zijn gasten Wesley Sonck en Gert Verheyen in de studio. Filip Joos is de commentator met dienst. We streamen de tv-uitzending op deze pagina, waar u de match ook met live tekst kan volgen. Ook Radio 1 volgt het voetbal live met Bert Sterckx als commentator. . Live op alle Sporza-kanalen Sporza zendt Union-Union live uit op Canvas. Vanaf 20.35 uur ontvangt Karl Vannieuwkerke zijn gasten Wesley Sonck en Gert Verheyen in de studio. Filip Joos is de commentator met dienst.



clock 16-03-2023 16-03-2023.

clock 15:58 vooraf, 15 uur 58. "Begrip voor supporters, maar steun beslissing om weg te blijven niet". "Leuk is het niet, maar we nemen het zoals het komt", zucht Karel Geraerts over de "thuismatch" in Anderlecht. "En we moeten ook eerlijk zijn: het is een mooi stadion en een goed veld in Anderlecht. Uiteindelijk wordt het 11 tegen 11 morgen en al de rest is bijzaak." Een deel van de harde kern van Union wil niet in het stadion van de vijand komen supporteren. "Ik heb alle begrip voor de supporters, maar steun de beslissing van sommige groepen om weg te blijven niet." Want Union zal alle steun kunnen gebruiken tegen een sterke opponent, volgens de trainer. "Union Berlijn heeft graag ruimte, dus wij mogen geen opendeurdag houden. We moeten compact blijven en goed voetballen." . "Begrip voor supporters, maar steun beslissing om weg te blijven niet" "Leuk is het niet, maar we nemen het zoals het komt", zucht Karel Geraerts over de "thuismatch" in Anderlecht. "En we moeten ook eerlijk zijn: het is een mooi stadion en een goed veld in Anderlecht. Uiteindelijk wordt het 11 tegen 11 morgen en al de rest is bijzaak."

clock 15:28 vooraf, 15 uur 28. De mentale sterkte van deze groep is enorm en willen leren van dit soort wedstrijden. Ik hoop dat er elk jaar een Europese campagne volgt. Ik knijp niet in mijn arm uit ongeloof, omdat er tijd tekort is. . Karel Geraerts. De mentale sterkte van deze groep is enorm en willen leren van dit soort wedstrijden. Ik hoop dat er elk jaar een Europese campagne volgt. Ik knijp niet in mijn arm uit ongeloof, omdat er tijd tekort is. Karel Geraerts

clock 15:23 vooraf, 15 uur 23. Geraerts: "Kwartfinales halen zou geweldig zijn". Geraerts: "Kwartfinales halen zou geweldig zijn"

clock 14:27 vooraf, 14 uur 27. Ik kan de supporters begrijpen dat ze het minder vinden om in het stadion van Anderlecht te moeten supporteren voor ons. Dat is hun goed recht, maar hopelijk zit het hier morgen goed vol en steunen ze ons zoals altijd. Bart Nieuwkoop. Ik kan de supporters begrijpen dat ze het minder vinden om in het stadion van Anderlecht te moeten supporteren voor ons. Dat is hun goed recht, maar hopelijk zit het hier morgen goed vol en steunen ze ons zoals altijd. Bart Nieuwkoop

clock 14:26 vooraf, 14 uur 26. Nieuwkoop: "Met het vertrouwen zit het heel goed". Nieuwkoop: "Met het vertrouwen zit het heel goed"

clock 12:48 vooraf, 12 uur 48. Geen Vertessen. Union kan donderdagavond geen beroep doen op Yorbe Vertessen in de terugwedstrijd van de 1/8e finales in de Europa League tegen Union Berlijn. De 22-jarige aanvaller viel zondag in de competitietopper tegen KRC Genk geblesseerd uit en raakt niet op tijd hersteld. Vertessen werkte woensdagvoormiddag een deel van de groepstraining af in het stadion van Anderlecht, maar moest afhaken. Voor Union is zijn blessure een domper, want de pijlsnelle aanvaller manifesteerde zich de voorbije weken als een waardige vervanger van de vertrokken Dante Vanzeir. . Geen Vertessen Union kan donderdagavond geen beroep doen op Yorbe Vertessen in de terugwedstrijd van de 1/8e finales in de Europa League tegen Union Berlijn. De 22-jarige aanvaller viel zondag in de competitietopper tegen KRC Genk geblesseerd uit en raakt niet op tijd hersteld.



clock 12:47 vooraf, 12 uur 47. Yorbe Vertessen heeft pijn aan zijn adductoren en is out voor morgen. Het is een tegenslag voor ons, maar het is zo. Er is altijd een oplossing. Union-coach Karel Geraerts. Yorbe Vertessen heeft pijn aan zijn adductoren en is out voor morgen. Het is een tegenslag voor ons, maar het is zo. Er is altijd een oplossing. Union-coach Karel Geraerts

clock 12:45 vooraf, 12 uur 45. Union vs Union. Union wil zich donderdagavond tegen de naamgenoot uit Berlijn plaatsen voor de kwartfinales van de Europa League. De match is hier te bekijken met livestream, de aftrap is om 21 uur. . Union vs Union Union wil zich donderdagavond tegen de naamgenoot uit Berlijn plaatsen voor de kwartfinales van de Europa League. De match is hier te bekijken met livestream, de aftrap is om 21 uur.

clock Opstelling Union. Anthony Moris, Ismaël Kandouss, Christian Burgess, Siebe Van der Heyden, Bart Nieuwkoop, Lazare Amani, Oussama El Azzouzi, Senne Lynen, Simon Adingra, Yorbe Vertessen, Victor Boniface Opstelling Union Anthony Moris, Ismaël Kandouss, Christian Burgess, Siebe Van der Heyden, Bart Nieuwkoop, Lazare Amani, Oussama El Azzouzi, Senne Lynen, Simon Adingra, Yorbe Vertessen, Victor Boniface

clock Opstelling 1. FC Union Berlin. Frederik Rønnow, Timo Baumgartl, Robin Knoche, Diogo Leite, Josip Juranovic, Morten Thorsby, Aissa Laidouni, Janik Haberer, Jérôme Roussillon, Sheraldo Becker, Kevin Behrens Opstelling 1. FC Union Berlin Frederik Rønnow, Timo Baumgartl, Robin Knoche, Diogo Leite, Josip Juranovic, Morten Thorsby, Aissa Laidouni, Janik Haberer, Jérôme Roussillon, Sheraldo Becker, Kevin Behrens