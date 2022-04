Onvermijdelijke Nkunku loodst Leipzig richting de laatste 4 in de Europa League

Na de 1-1 uit de heenwedstrijd was er nog niets gespeeld tussen Atalanta en Leipzig in de kwartfinales van de Europa League. Bij Atalanta moest ex-Genkie Malinovski voor de flitsen zorgen, bij Leipzig keek men voor die taak vooral in de richting van seizoensrevelatie Chris Nkunku.



Het was die laatste die de hoofdrol zou opeisen. Na 19 minuten sloeg hij voor het eerst toe. Na een razendsnelle uitbrak schotelde Laimer zijn Franse ploegmaat de 0-1 voor.



Atalanta moest reageren, maar Koopmeiners trapte na het halfuur over. Vlak na rust hoopte het op een strafschop, maar de VAR ging er niet in mee en later dreigde het ook nog via Boga, maar opnieuw tevergeefs.



De thuisploeg zat in de penarie en zag Nkunku vlak voor tijd de wedstrijd helemaal dood maken. De Fransman miste niet vanop elfmeter, zijn 30e (!) goal van het seizoen voor die Roten Bullen. Leipzig plaatst zich zo als eerste voor de laatste vier van de Europa League.