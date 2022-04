Duitse Europa League-finale in de maak: Eintracht Frankfurt neemt de maat van West Ham

Eintracht Frankfurt stuntte in de kwartfinales door Barcelona uit te schakelen en wist zich zo te verzekeren voor een plaatsje in de halve finale. Daarin kreeg het een taaie tegenstander voorgeschoteld: West Ham United.

De Duitsers kenden meteen een droomstart: al na vijftig seconden wist Ansgar Knauff de score te openen met een rake kopbal. West Ham reageerde meteen, Jarrod Bowen raakte de paal.

Het bleek uitstel van executie: niet vele later verlengde Kurt Zouma een vrije trap met zijn hoofd tot bij Michaeil Antonio die de 1-1 in doel verwerkte. In het slot van de eerste helft miste Knauff nog een grote kans op een nieuwe Duitse voorsprong.

Frankfurt bleef ook in de tweede helft dreigen en kwam via Daichi Kamada (ex-STVV) opnieuw op voorsprong. Met een spectaculaire omhaal leek Jarrod Bowen het tij alsnog te keren, maar de bal spatte uiteen op de lat.

Met de zeges van Leipzig en Frankfurt lijken we op weg naar een Duitse Europa League-finale in Sevilla.