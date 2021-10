Racing Genk kansloos onderuit bij West Ham na pijnlijke tegengoals bij spelhervattingen

West Ham - Racing Genk in een notendop:

Racing Genk blijft bijzonder kwetsbaar op stilstaande fases, dat is vanavond nog maar eens pijnlijk bewezen. Vooral hoekschoppen zijn het grote pijnpunt bij de Limburgers. Genk slikte dit seizoen nu al 9 keer een tegengoal na een corner.

Genk laat zich weer ringeloren op hoekschop

Genk zakte met 4 nederlagen in zijn laatste 5 wedstrijden en dus een pak twijfels af naar het London Stadium. West Ham blonk dan weer van vertrouwen als ongeslagen leider in Groep H. Zoveel vertrouwen zelfs dat trainer David Moyes voor een veredeld B-elftal koos. De thuisploeg nam meteen het heft in handen, al werd Vandevoordt niet op de proef gesteld.

De eerste echte kans was zelfs voor Genk, toen Ito op rechts kon ontsnappen. Onuachu werkte zijn voorzet onorthodox tot bij Bongonda en die kopte raak, maar de treffer werd terecht afgekeurd voor voorafgaand buitenspel van Ito. Op het kwartier bracht Vandevoordt Bongonda alleen voor Aréola, maar de doelman was net iets sneller op de bal.

Pas na twintig minuten was West Ham een eerste keer echt gevaarlijk. Met een

uitstekende redding hield Vandevoordt Soucek van een kopbaldoelpunt. Genk bleef af en toe gevaarlijk tegenprikken. Aréola ging de mist in op een voorzet van Arteaga en had geluk dat de kopbal van Onuachu net naast ging.

Genk hield al bij al makkelijk stand, maar toonde zich vlak voor de rust nog maar eens kwetsbaar op een hoekschop van Cresswell. Onuachu liet zich te makkelijk aftroeven door Dawson en die kopte de Hammers zo in de extra tijd alsnog op voorsprong. Genk ging met een rotgevoel de kleedkamer in.