LIVESTREAM: Slaat Genk barsten in ongenaakbaar pantser van West Ham?

31' eerste helft, minuut 31. Nog eens een corner voor West Ham. Dawson vliegt er stevig in, maar kopt over. Genk moet het spel nu toch ondergaan, West Ham voert de druk op.

29' eerste helft, minuut 29.

26' Buitenspel. Genk komt halfweg de eerste helft goed weg. Johnson kan wegglippen op rechts en brengt de bal laag voor doel. Daar trapt Bowen gelukkig voor Genk naast de bal, de herkansing van Cresswell gaat ruim naast. Al was het sowieso geen treffer geworden, want er is gevlagd voor voorafgaand buitenspel. eerste helft, minuut 26.

22' eerste helft, minuut 22. Preciado werd afgetroefd door Soucek en knalde dan ook nog eens tegen Dawson aan. Hij moet even bekomen, maar kan zijn wedstrijd voortzetten.

21' Vandevoordt staat paraat! Vandevoordt moet een eerste keer zijn kunnen tonen en ontgoochelt niet. Integendeel, met een uitstekende redding pareert hij een kopbal van Soucek. eerste helft, minuut 21.

20' eerste helft, minuut 20. Genk komt nog eens piepen. Goede combinatie bij Genk. Ito geeft de bal goed mee met Bongonda en die gooit de bal op zijn beurt de zestien in. Daar moet Onuachu net iets te veel achterover leunen om zijn kopbal de goede richting mee te geven.

19' eerste helft, minuut 19.

17' eerste helft, minuut 17. De buitenspellijn van de VAR onderstreept nog eens dat de treffer van Bongonda wel degelijk terecht afgekeurd werd. Ito stond buitenspel toen hij weggestuurd werd op de rechterflank.

14' eerste helft, minuut 14. Bongonda doet West Ham bibberen. Er komen toch kansen voor Genk. Bongonda wordt plots diep gestuurd met een uitstekende bal van Vandevoordt. Aréola ziet het gevaar en is net iets sneller op de bal. Hier komt West Ham goed weg.

13' eerste helft, minuut 13. Hoekschop voor West Ham en dan is het opletten voor Genk. Onuachu toont ook zijn verdedigende waarde en kopt de indraaiende bal autoritair weg.

12' eerste helft, minuut 12. Goal van Bongonda wordt afgekeurd voor buitenspel.

12' eerste helft, minuut 12. Vlasic probeert het vanuit een wel erg scherpe hoek. Zijn voorzet-schot gaat ruim voorlangs.

10' Afgekeurde goal. Ito heeft de boodschap begrepen en ontsnapt plots op rechts. Hij snijdt de zestien in en Onuachu tikt zijn voorzet wat onorthodox terug tot bij Bongonda. Die kopt de 0-1 binnen, maar er wordt gevlagd voor voorafgaand buitenspel van Ito. eerste helft, minuut 10.

9' eerste helft, minuut 9. Genk raakt voorlopig niet in de buurt van Aréola, Van den Brom vraagt aan zijn spelers om op te schuiven. Ook West Ham kan ondanks het veldoverwicht geen kansen afdwingen.

5' eerste helft, minuut 5. Racing Genk heeft moeite met het uitvoetballen. Filip Joos.

2' eerste helft, minuut 2. West Ham versiert al meteen een vrije trap aan de zijlijn. Bij Genk kunnen ze de bal wegwerken, maar de bezoekers raken niet meteen onder de druk uit.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Racing Genk brengt de wedstrijd tegen het flink gewijzigde West Ham op gang. Kan het iets rapen in het London Stadium?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:50 vooraf, 20 uur 50. Ik heb gehamerd op veldbezetting, ook in balverlies. Iedereen moet zijn taak doen in de organisatie. Dan nog kunnen we goals slikken door de individuele klasse bij de tegenstander. John van den Brom.