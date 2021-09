Genk-coach Van den Brom vanuit Wenen: "Zijn hier om te winnen"

Genk-voorzitter Croonen: "We hebben een kern die in Europa iets wil realiseren"

vooraf, 11 uur 52. Genk wil overwinteren. De Genkse club gaat ervan uit dat West Ham de sterkste ploeg is in Groep H, daarom moeten ze tegen de andere ploegen punten pakken om de ambitie - overwinteren - waar te maken. De groepswinnaar stoot door naar de 1/8e finales, de nummers 2 spelen tegen de nummers 3 van de Champions League-groepen. Nieuw is dat de nummers 3 van de Europa League in een barrage tegen de nummers 2 van de Conference League nog kans maken op 1/8e finales in de Conference League. .