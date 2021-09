LIVESTREAM: De VAR houdt Antwerp in leven tegen evenknie Olympiakos

50' Gele kaart voor Pape Abou Cisse van Olympiakos Piraeus tijdens tweede helft, minuut 50 Pape Abou Cisse Olympiakos Piraeus

48' tweede helft, minuut 48. Snuffelrondje 2.0? Een stijlbreuk zien we niet meteen bij de start van de tweede helft. Beide ploegen lijken wat bang te zijn voor een tegendoelpunt en laten het tempo en het venijn op een laag pitje branden.

47' tweede helft, minuut 47. Het mag wat meer zijn in de tweede helft. Peter Vandenbempt.

46' tweede helft, minuut 46. Start! Antwerp had misschien vooraf getekend voor een gelijkspel in Griekenland, maar het blijft toch hopen op een tempoversnelling. Met Samatta en Frey heeft The Great Old normaal gezien toch een patent op een doelpuntje.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:48 rust, 21 uur 48. Rust: 0-0! Een spektakelstukje was het niet, maar beide ploegen zijn wel aan elkaar gewaagd. Te veel slordigheden en te afwachtend voetbal leveren dan ook een brilscore op aan de rust. Samatta kreeg nochtans twee mooie kopkansen om de nul toch van het bord te vegen. Aan de andere kant was het vooral opletten van oudstrijders El-Arabi - die zijn doelpunt door de VAR teruggefloten zag - en Onyekuru.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45.

43' eerste helft, minuut 43. Samatta houdt het hoofd niet koel. Opnieuw Samatta. Opnieuw een kopbalkans. Opnieuw op hoekschop van Miyoshi. Opnieuw kan de aanvaller van Antwerp de bal geen richting geven met zijn hoofd. 3e keer, goede keer straks?



42' eerste helft, minuut 42. Fischer mikt net niet goed genoeg. Fischer mikt net niet goed genoeg

41' eerste helft, minuut 41. Antwerp aan zet. Antwerp dient Olympiakos meteen van antwoord. Frey en Samatta spelen het goed uit en leveren de bal aan Fischer af. Maar het nummer 7 van Antwerp heeft zijn visjes nog niet op het droge. Hij legt aan, maar zijn schot mist wat richting en finesse.

34' eerste helft, minuut 34. VAR to the rescue: bijna 1-0! El-Arabi duikt als een duiveltje uit een doosje op tussen de twee centrale verdedigers van Antwerp. De sluipschutter van Olympiakos verschalkt Butez met een Zlataneske trap, maar het feestje gaat niet door: de vlag gaat de lucht in.

33' eerste helft, minuut 33. Een feit dat zeker is: Samatta wil scoren. Samatta is niet naar Griekenland gekomen om weer met een lege koffer te vertrekken. De Tanzaniaanse aanvaller legt van heel ver aan. Te ver. Enkel de supporters in de tribune mogen een parade maken.



30' eerste helft, minuut 30. Olympiakos plooit terug. Het poot een dubbele gordel neer op de grote rechthoek. Enkel Al-Arabi loopt nog ergens op de voorposten rond. Peter Vandenbempt.

28' eerste helft, minuut 28. Cissé kopt maar net naast. Cissé kopt maar net naast

27' eerste helft, minuut 27. Frey komt met de schrik "frey". Dat Frey geen verdediger is, laat hij even feilloos zien. De Zwitser verdedigt goed mee, maar een van zijn tackles ziet er hoogst onhandig uit. Hij glijdt naar de bal, maar vindt enkel de enkels van Camara onderweg. De vrije trap die volgt valt perfect op het hoofd van Cissé, maar ook hij kan de bal niet tussen de palen knikken.

25' eerste helft, minuut 25. De sfeertribune van Olympiakos laat van zich horen. De gezangen in de Griekse heksenketel gaan over en weer. Peter Vandenbempt.

22' eerste helft, minuut 22. Broedermoord? De Antwerpenaren versieren een corner en sturen de luchtmacht naar voren. Miyoschi kent geen genade voor de hersencellen van zijn ploegmaat en knalt die bal snoeihard voor de kooi. Samatta durft het aan om de kogel met zijn hoofd te toucheren, maar de bal kaatst hoog over.

18' eerste helft, minuut 18. Grieks venijn voorin. De aanvallers van Olympiakos twijfelen niet. Zeker El-Arabi en Onyekuru liggen steeds op de loer. De defensie van Antwerp kan zich geen foutjes veroorloven vandaag. Zo gaat Onyekuru er plots weer vandoor met de bal. De rasechte spits knalt meteen naar doel, maar Butez staat voorlopig pal.