Straf! Leicester-spits Patson Daka treft 4 keer raak in Europa League

Youri Tielemans begon met Leicester City niet geweldig goed aan de Europa League. Thuis tegen Napoli bleef Leicester steken op 2-2. Drie weken geleden was Legia Warschau te sterk met 1-0.

In Moskou begon Leicester vandaag met het mes op de keel. Maar het waren de Russen die 2-0 uitliepen.

Met de rust in zicht begon Patson Daka aan een onemanshow. De 23-jarige Zambiaan maakte de aansluitingstreffer en deed er na de rust nog een hattrick bij.



Zijn derde treffer kwam er overigens op aangeven van Youri Tielemans, die halverwege de 2e helft geblesseerd naar de kant moest.

Daka kwam deze zomer over van Salzburg en schreef de voorbije week 2 keer geschiedenis. Zaterdag was hij de 1e Zambiaan ooit die scoorde in de Premier League. Vanavond is hij de 1e Zambiaan ooit die een hattrick maakt in een Europees toptoernooi.