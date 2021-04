Er wacht Ajax geen plezierreisje naar Italië na missers en late 1-2 van Roma

22:52

einde, 22 uur 52. Roma doet wat Ajax niet kon: de wedstrijd afmaken. Na de blunder van Diawara in de eerste helft, blunderde ook Scherpen op de vrije trap van Pellegrini in de tweede helft. De Italiaan bracht de bordjes in evenwicht. Nochtans had Ajax de beste kansen in de tweede helft, met een penalty voor Tadic en opgelegde kans voor Brobbey. In de slotminuten trok Roger de Romeinse overwinning over de streep met een loeiharde trap. .