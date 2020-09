Mike Trésor helpt Willem II aan Europese recordzege in Luxemburg

De laatste Europese uitstap van Willem II dateert al van zo'n 15 jaar geleden, maar dat viel tegen deze Luxemburgse tegenstander niet op. De Nederlanders waren een paar maten te groot. Een eerste goal werd nog afgekeurd voor buitenspel, maar na 20 minuten vlogen de ballen wel vlot binnen.

Voor de pauze stond er al een driedubbele voorsprong op het bord. Meteen na de koffie kwam daar nog een goaltje bij en Mike Trésor zorgde voor de 0-5-eindcijfers. De Belgische belofte-international zorgde zo voor een clubrecord. Willem II had nog nooit met zo'n verschil gewonnen in Europa.

Willem II stuit volgende week in het eigen stadion op de winnaar van het duel tussen Lincoln Red Imps uit Gibraltar en het Schotse Rangers FC. Als Willem II ook die ontmoeting wint, dan mag het in de play-offs strijden om een plaats in de groepsfase van de Europa League.