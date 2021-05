Villarreal schrijft clubgeschiedenis met Europese finale na bleke brilscore

Arsenal - Villarreal in een notendop

Slaapverwekkende eerste helft

De opdracht was bij aanvang duidelijk voor Arsenal. Het moest, na de verloren heenwedstrijd, met 1-0 of met meerdere doelpunten verschil winnen van Villarreal om zich te plaatsen voor de finale. Zover kwam het uiteindelijk niet.



Het was Villarreal dat het best uit de startblokken schoot. Samuel Chukwueze kreeg na goed samenspel het leer tot bij zich. Hij viseerde de verste hoek maar doelman Leno was bij de pinken. De Nigeriaan moest even later geblesseerd naar de kant. Zonder hem ging het vuur uit de wedstrijd. We kregen een slaapverwekkende eerste helft te zien.



Tot Pierre-Emerick Aubameyang zich liet opmerken. De spits, die maanden aan de kant stond door malaria, kreeg de bal na wat geharrewar in de voeten. De Gabonees twijfelde niet en mikte het leer op de paal.