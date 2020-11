Deze moet je zien: Harry Winks scoort pareltje in 4-0-zege van Tottenham

José Mourinho liet opnieuw bijna zijn voltallige B-team aanrukken, Zo liet hij de 25-jarige Braziliaan Carlos Vinicius debuteren. Na iets meer dan een halfuur had die er al 2 goals inhangen.

Maar toen moest het beste nog komen. Harry Winks, normaal gezien ook geen certitude, schoot de bal vanaf zo'n 40 meter vanaf de zijlijn over doelman Iliev. Was het een mislukte voorzet of een geniale ingeving? Winks zelf was achteraf bloedeerlijk: "Het was eigenlijk een mistrap."

Lucas Moura legde 10 minuten later de eindstand vast, waardoor Tottenham op 9 punten komt, evenveel als Antwerp. Als de Spurs ook volgende week winnen in Linz hoeft Antwerp niet eens meer een punt te halen in zijn laatste 2 duels.