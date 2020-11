VIDEO: Harry Kane scoort zijn 200e goal voor Tottenham (in 300 matchen)

In de Europese poule van Antwerp speelde Tottenham vanavond bij Loedogorets. Harry Kane (27) opende de score, goed voor een mijlpaal in zijn carrière. Het was zijn 200e doelpunt in het shirts van de Spurs. Daar had hij 300 matchen voor nodig. De bezoekers wonnen uiteindelijk met 1-3 en pakken 6 op 9 in de heenronde.