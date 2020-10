Antwerp-spelers: "Op z'n minst een punt pakken tegen Tottenham"

"Het zal voor ons belangrijk zijn om onze taken op het veld goed uit te voeren. We zitten in een prima periode, dat geeft vertrouwen. Hopelijk pakken we minstens een punt."

vooraf, 17 uur 31. Refaelov: "Minstens een punt pakken". Lior Refaelov heeft het duel tegen Tottenham met stip aangeduid. "Ik zie het als een erg fijne ervaring om tegen de Spurs te voetballen", aldus de 34-jarige voetballer. "Het team heeft enkele serieuze kleppers in de gelederen en speelt elk weekend in de beste competitie ter wereld." "Het zal voor ons belangrijk zijn om onze taken op het veld goed uit te voeren. We zitten in een prima periode, dat geeft vertrouwen. Hopelijk pakken we minstens een punt." .

vooraf, 17 uur 26. De Laet: "Zware taak om Son en Kane af te stoppen". "Het wordt een heel belangrijke wedstrijd voor de club", bilkt Antwerp-verdediger Ritchie De Laet vooruit op een persmoment. "We treffen een bijzonder sterk team, dat recent nog de finale van de Champions League speelde, maar we zitten in een goede flow." "We zijn het vind ik aan onszelf verplicht om een resultaat neer te zetten. De tegenstander mag dan wel Tottenham heten, we starten om te winnen of op zijn minst niet te verliezen. Tegelijkertijd is het ook het soort wedstrijd waarvan we moeten genieten." De 31-jarige verdediger voetbalde lange tijd over het Kanaal en kent de kwaliteiten van de Spurs. "Op alle posities hebben ze toppers rondlopen, in het bijzonder vooraan met goalgetters als Harry Kane en Son Heung-min. Het wordt een zware taak hen af te stoppen, niet alleen voor de defensie maar voor heel de ploeg. We hebben echter vertrouwen en zijn klaar voor de strijd." .