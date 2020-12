AC Milan staat op uit de doden en wandelt richting 1/16e finales

"Celtic met de C van crisis." Dat was de rode draad de voorbije weken bij het team van Neil Lennon. De Schotten wisten al dat ze kansloos waren om door te stoten. Het was dan ook verbazingwekkend dat ze na een kwartier 0-2 voor stonden.

In 2 minuten had Milan de orde hersteld, onder meer met een knappe vrijschop van Calhanoglu. Na de rust duwde de thuisploeg nog eens extra het gaspedaal, richting de 1/16e finales. Samen met Rijsel stroomt Milan vanuit groep H door.