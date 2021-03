Tottenham blikt Dinamo Zagreb in met twee treffers van Harry Kane

Bekijk het verslag:

2 goals voor Kane, maar ook blessure

Harry Kane was de man van de match bij Tottenham tegen de Kroatische leider Zagreb. De bezoekers voetbalden goed mee in Londen, maar de beste kansen waren voor de ploeg van Mourinho. De poging van Lamela strandde voor het halfuur op de paal, maar Kane was prima gevolgd en legde binnen.

20 minuten voor tijd deed Kane er nog eentje bij. Hij kwam via een Kroatische voet in balbezit in de zestien en bleef dan koelbloedig.

Na een uur mocht Gareth Bale invallen. De Welshman deed het goed, maar scoren lukte hem niet. Hij nam de vrije trap voor zijn rekening na een fout op Kane, maar de bal werd uit doel gezweefd.

Kane moest na die overtreding wel naar de kant en kreeg daar een zak ijs op zijn knie. Hopelijk is er geen schade bij de spits.