EL-specialist Sevilla schakelt Manchester United uit op weg naar finale

Enorm tempo in de eerste helft

De winnaars van de Europa League in respectievelijk 2014, 2015, 2016 (Sevilla) en 2017 (United) hadden ervaring te over om er een aantrekkelijke halve finale van te maken. Vooral de eerste helft was dankzij de ingrediënten hoog tempo en snelle combinaties om van te likkebaarden.

Sevilla probeerde iets klaar te maken door de bal op te eisen, maar het was United dat dreigde en als eerste scoorde. Martial had een geniale ingeving en zette Rashford op weg naar doel. Verdediger Diego Carlos kwam driest ingevlogen en de bal ging op de stip. Fernandes schoot prachtig binnen, na zijn kenmerkend sprongetje vooraf.

Sevilla liet zich niet intimideren en bleef geduldig opbouwen. Dat resulteerde in een mooie combinatie op links – niet toevallig met sterkhouders dit seizoen Ocampos en Reguilon - , die werd afgewerkt aan de tweede paal door Suso.