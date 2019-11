Thorup: "Misschien is dit onze kans om iets te rapen tegen Wolfsburg"

Vooraf dacht iedereen dat Wolfsburg alle matchen zou winnen, maar de groep is toch iets evenwichtiger. Elk punt kan zeer belangrijk zijn. Dat de voorzitter heel blij zou zijn met een gelijkspel? Vooraf kan ik daar niet tevreden mee zijn, want je moet je eigen spel spelen en niet gewoon verdedigen. Maar achteraf kan een gelijkspel misschien wel goed zijn.

vooraf, 18 uur 06. Vooraf dacht iedereen dat Wolfsburg alle matchen zou winnen, maar de groep is toch iets evenwichtiger. Elk punt kan zeer belangrijk zijn. Dat de voorzitter heel blij zou zijn met een gelijkspel? Vooraf kan ik daar niet tevreden mee zijn, want je moet je eigen spel spelen en niet gewoon verdedigen. Maar achteraf kan een gelijkspel misschien wel goed zijn. . Jess Thorup (coach AA Gent).

vooraf, 18 uur 04. Wolfsburg verloor wel tegen Leipzig en Dortmund, maar ze hebben veel kwaliteiten. Misschien is dit onze kans om hier iets te rapen, al is vragen om een uitzege bij Wolfsburg niet gemakkelijk. . Jess Thorup (coach AA Gent).

vooraf, 18 uur 03. Het klopt dat we vrij veel zelfvertrouwen hebben. We hebben al een paar keer getoond dat we bij elke tussenstand geloven dat er nog iets mogelijk is. We ontmoeten een sterke tegenstander en dus zullen we vertrouwen nodig hebben. . Jess Thorup (coach AA Gent).