Arsenal start niet met sterkste ploeg in Luik: "We moeten roteren"

Ondanks een 4-0 overwinning in de heenwedstrijd, verwacht Arsenal geen eenvoudige wedstrijd. "We hebben veel respect voor Standard", zei Ljungberg. "We mogen het niet te licht opnemen. Ik heb beelden van Standard gezien en ik hou erg van de manier waarop ze spelen en hun drang om steeds mooi voetbal te willen brengen. Ze beschikken ook over een uitstekende coach. Ik heb een tactisch plan uitgedacht en ik hoop ze op die manier te kunnen counteren."

vooraf, 16 uur 26. Ondanks een 4-0 overwinning in de heenwedstrijd, verwacht Arsenal geen eenvoudige wedstrijd. "We hebben veel respect voor Standard", zei Ljungberg. "We mogen het niet te licht opnemen. Ik heb beelden van Standard gezien en ik hou erg van de manier waarop ze spelen en hun drang om steeds mooi voetbal te willen brengen. Ze beschikken ook over een uitstekende coach. Ik heb een tactisch plan uitgedacht en ik hoop ze op die manier te kunnen counteren.".

16:24

vooraf, 16 uur 24. "Team is jong, maar getalenteerd". Freddie Ljungberg, interim-trainer van Arsenal, zal niet met zijn sterkste team voor de dag komen tegen Standard. Shkodran Mustafi zal er niet bij zijn door een schorsing en spelers als Hector Bellerin, Dani Ceballos, Rob Holding, Nicolas Pepe, Kieran Tierney en Granit Xhaka moeten geblesseerd afhaken. Ook de zware kalender van de Premier League zal zijn invloed hebben op de opstelling. "We hebben ongelooflijk veel wedstrijden, dus moeten we roteren. Het team is jong, maar heel getalenteerd en een aantal van hen beschikken reeds over wat ervaring.".