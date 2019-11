Standard-fans clashen met Wolves-fans in Porto, Belgische vrouw in ziekenhuis

16:19 vooraf, 16 uur 19. Supportersrellen in Porto. Supporters van Standard zijn in de nacht van dinsdag op woensdag in het centrum van Porto slaags geraakt met supporters van Wolverhampton. Volgens Portugese media is een vrouwelijke Standard-fan naar het ziekenhuis afgevoerd. Wolverhampton speelt morgen een match in Braga. Supportersrellen in Porto Supporters van Standard zijn in de nacht van dinsdag op woensdag in het centrum van Porto slaags geraakt met supporters van Wolverhampton. Volgens Portugese media is een vrouwelijke Standard-fan naar het ziekenhuis afgevoerd. Wolverhampton speelt morgen een match in Braga.

Slechte uitreputatie. Standard moet wel 1 statistiekje proberen vergeten op bezoek bij Guimarães: de Rouches pakken buitenshuis weinig punten. Van de 10 uitmatchen die Standard dit seizoen al moest spelen (over alle competities gezien), verloren de Luikenaars er 5. In de Europa League verloor Standard alleszins zijn uitduels bij Arsenal en Frankfurt.

Standard-middenvelder Selim Amallah is duidelijk: "We zullen het volle pond geven, want we hebben maar 1 doel voor ogen. En dat is overwinteren."

De uitzege bij Eupen heeft een mentale boost gegeven. Ik zie dat ons team veel grinta uitstraalt. Alexandre Grosjean (algemeen directeur Standard).

Lastige trip. Wil Standard Europees overwinteren, dan is een zege tegen Guimarães broodnodig. "Maar het zal niet van een leien dakje verlopen", weet algemeen directeur Alexandre Grosjean. "Ze hebben het hier Frankfurt en Arsenal knap lastig gemaakt. We zullen efficiënt moeten omspringen met de kansen die we creëren."