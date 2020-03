VIDEO: Bazel zet in Frankfurt grote stap richting kwartfinale

Bazel heeft met 0-3 gewonnen op het veld van Frankfurt. Campo opende in een leeg stadion met een knappe vrijschop de score voor Bazel. In de tweede helft diepten de bezoekers hun voorsprong uit. 0-2 via een stifter van Bua en vlak voor affluiten legde Frei de 0-3-eindstand vast. De terugwedstrijden in de Europa League staan in principe volgende week donderdag op het programma, maar dat geldt door het coronavirus alvast niet voor Bazel-Frankfurt. Een nieuwe datum voor die return is er nog niet.