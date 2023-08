Racing Genk draait benarde situatie helemaal om in slotkwartier dankzij goals Tolu en Muñoz

Is dit de boost die Racing Genk nodig had? De Limburgers knokten zichzelf uit een benarde situatie tegen het Turkse Demirspor door een scheve situatie in het slot om te draaien. Een halfuur lang leek een nieuwe dreun in de maak, maar de ingevallen Tolu en de onvermijdelijke Muñoz schonken Genk alsnog een broodnodige boost. In de slotminuten voorkwam Vandevoordt nog een ultieme gelijkmaker.