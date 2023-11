Genk bijt ook in de terugmatch in Hongarije zijn tanden stuk op Ferencvaros

Als we de hele match bekijken is het jammer dat we geen 3 punten pakken. We hebben weer gevochten in deze intense wedstrijd. Eén moment van onoplettendheid kon dodelijk zijn. Die goal? Klote hé ... De bal botste heel slecht, ik raak de bal nog met mijn borst maar er stond iemand klaar om binnen te duwen. Dat is zuur, ik had graag de nul gehouden. We kwamen om te winnen maar een punt is nog oké. We wilden in ieder geval niet verliezen. We gaan tegen Fiorentina en Cukaricki vechten voor de overwinning.