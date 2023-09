Ongeziene achtbaan: AZ geeft 0-3-voorsprong weg en verliest met 4-3 in Bosnië

Zrinjski, een debutant in de groepsfase van de Conference League, was geenszins opgewassen tegen AZ. 0-3 halfweg. Boeken toe.

Vergeet het, want de Bosniërs hadden plots geen plankenkoorts meer. Doelman Mathew Ryan slikte in ruim een halfuur liefst 4 doelpunten.

"Hoe schandalig dit is? Er zijn geen woorden voor", reageerde AZ-coach Pascal Jansen gelaten bij ESPN. "Het was uiteraard doodstil in onze kleedkamer."

"We hebben even geluisterd naar wat er in het stadion te horen was en naar hoe onze tegenstander naar binnen kwam. Die pijn moet je incasseren en voelen."

"Of ik hier een verklaring voor heb? Neen. Het is beneden alle peil. We zijn allemaal verantwoordelijk."