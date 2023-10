Tarik Tissoudali trekt dominant Gent met tweeklapper over de streep tegen Maccabi Tel Aviv

KAA Gent - Maccabi Tel Aviv in een notendop:

Jubilaris Tissoudali breekt de ban

De thuissupporters moesten wachten tot kort voor de rust vooraleer KAA Gent zijn overwicht verzilverde, maar de verlossing was het wachten waard. Met een geweldige, splijtende pass bracht De Sart Tissoudali alleen voor doelman Mishpati en uitgerekend in zijn 100e wedstrijd voor Gent trof de Marokkaan raak.



Een meer dan verdiende voorsprong na een eerste helft waarin Gent duidelijk de baas was, al bleven de uitgespeelde kansen wel uit. Tissoudali mikte tot twee keer toe nipt naast, terwijl Samoise recht op Mishpati kopte.



Een mak Maccabi Tel Aviv moest zich vooral beperken tot verdedigen, al had het ook anders kunnen lopen voor de Israëlische recordkampioen. Na nog geen 10 minuten was KAA Gent immers ontsnapt aan een strafschop, nadat Kums Milson had aangetikt.