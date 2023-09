KAA Gent krijgt het slot niet van de Oekraïense deur tegen Zorja Loehansk

Hein Vanhaezebrouck: "We hebben vandaag veel te weinig kwaliteit gebracht aan de bal. Het was te traag, we voetbalden veel te lateraal en namen te weinig initiatief. Dan wordt het natuurlijk moeilijk. Zeker als je altijd afhankelijk bent van een paar jongens, dan is het gewoon te weinig om het verschil te maken. Er waren er vandaag gewoon te weinig die het niveau haalden om met 3 punten naar huis te gaan. Het was nochtans ideaal geweest om te starten met 3 punten, maar dit is Europa en niets is simpel in Europa. Het is wel een gemiste kans.

Hugo Cuypers: "Ik ben erg teleurgesteld dat we maar een punt kunnen rapen, want er zat zeker meer in. Het ging bij momenten wel iets te traag of de laatste pass was net niet goed genoeg, maar dat zijn dingen waaruit we moeten leren. En dat we in een leeg stadion speelden? Daar moet je als prof naast kunnen kijken en gewoon je match spelen. Al misten we wel wat intensiteit waardoor we soms een metertje tekortkwamen. Maar de verdienste ligt gewoon bij de tegenstander die het de hele partij goed gesloten hield. We hebben nooit de goeie oplossing kunnen vinden."

Sven Kums: "Deze wedstrijd deed wat denken aan de coronatijd, in zo'n leeg stadion. Dat wisten we op voorhand, maar je wil natuurlijk altijd voor een vol stadion spelen. Toch weet ik niet of het daaraan lag. Bij momenten ging het gewoon te traag en was er te weinig beweging, maar vooral technisch was het niet goed. Ik weet niet of het veld een rol speelde, maar technisch was het onvoldoende om 3 punten te rapen tegen een ploeg die goed stond als blok. Als je op voorsprong komt, moet je die wel altijd vasthouden. Slechte wedstrijden speel je altijd, maar als team moet je die winnen."