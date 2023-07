Club Brugge hoeft zich niet te forceren tegen Aarhus en wint vlotjes

Club Brugge grijpt Aarhus meteen bij het nekvel

Het moet wat vreemd aangevoeld hebben in het Jan Breydelstadion. Na jaren te kunnen graaien in de vetpotten van de Champions League, moest Club Brugge nu al vroeg vol aan de bak om Europees voetbal voort af te dwingen.

Het was al van 2017 geleden dat blauw-zwart nog Europese voorrondes moest spelen. De opdracht is dan ook duidelijk, maar daarom niet makkelijk. Zes wedstrijden tot een goed einde brengen en de groepsfase in de Conference League is een feit.



Dan kan je maar beter goed aan de partij beginnen en Club schoot ook uitstekend uit de startblokken. Met twee uitschieters op de rechterflank: Skov Olsen en Tajon Buchanan. Vooral die laatste voelde zich duidelijk in zijn sas.

De Canadees bood vrijwel meteen een grote kans aan voor Hans Vanaken, maar de kapitein mikte op doelman Hansen. Niet veel later was het wel raak. Na een fraaie actie van Skov Olsen ramde Buchanan het leer in het dak van het doel.