Van Bommel kiest voor versterkte defensie in pittige uitmatch bij ervaren Basaksehir

clock 18:57 vooraf, 18 uur 57. Ervaring te over. Laat ons voorop stellen dat Istanbul Basaksehir niet echt een club is die erop uit is om jonge talenten kansen te geven en eventueel met winst door te verkopen. Het team van coach Erdinc Sözer bestaat bijna alleen maar uit 30+'ers. Zo staan onder meer oude bekenden Okaka en Biglia (beiden ex-Anderlecht) tussen de lijnen. Op de bank is een plekje voorzien voor Mesut Özil die kan debuteren voor de club. Nacer Chadli is er niet bij, hij maakt geen onderdeel uit van de Europese lijst.

clock 18:53 vooraf, 18 uur 53.

clock 18:49 vooraf, 18 uur 49. Basisplaats voor Dinis Almeida. Antwerp begint aan zijn heenwedstrijd in Istanbul met een best verdedigende opstelling. Van Bommel brengt de Portugese centrale verdediger Dinis Almeida in de ploeg, hij wordt gekoppeld aan vaste basisklanten Pacho en Alderweireld. Verder is er ook plek voor nieuwkomer Ekkelenkamp. Voorin zal het vooral moeten komen van Michael Frey. Miyoshi zit op de bank en Valencia, Fischer en uiteraard Balikwisha zijn niet van de partij.

clock 18:49 vooraf, 18 uur 49.

clock 18-08-2022 18-08-2022.

clock 20:40 vooraf, 20 uur 40. "Onze plicht vervullen". Belgische competitieleider mist de geschorste Vincent Janssen, en de geblesseerden Michel-Ange Balikwisha, Viktor Fischer en Anthony Valencia voor de zware verplaatsing naar Turkije. "We kenden geen ideale voorbereiding, maar het is wat het is", vertelde coach Mark van Bommel woensdag tijdens het persmoment. Desondanks wil de club er alles aan doen om voor het derde opeenvolgende jaar de groepsfase van een Europese bekercompetitie te bereiken. "Wij hebben onze plicht te vervullen." . "Onze plicht vervullen" Belgische competitieleider mist de geschorste Vincent Janssen, en de geblesseerden Michel-Ange Balikwisha, Viktor Fischer en Anthony Valencia voor de zware verplaatsing naar Turkije.

"We kenden geen ideale voorbereiding, maar het is wat het is", vertelde coach Mark van Bommel woensdag tijdens het persmoment. Desondanks wil de club er alles aan doen om voor het derde opeenvolgende jaar de groepsfase van een Europese bekercompetitie te bereiken. "Wij hebben onze plicht te vervullen."





clock 14:01 vooraf, 14 uur 01. Geen Chadli tegen Antwerp. Nacer Chadli moet Antwerp niet vrezen donderdag. De middenvelder behoort niet tot de Europese wedstrijdselectie van de Turkse club. Hij zat ook niet in de kern voor de competitiematch afgelopen maandag tegen Konyaspor. Oude bekenden Biglia, Okaka en Touba begonnen op de bank. . Geen Chadli tegen Antwerp Nacer Chadli moet Antwerp niet vrezen donderdag. De middenvelder behoort niet tot de Europese wedstrijdselectie van de Turkse club. Hij zat ook niet in de kern voor de competitiematch afgelopen maandag tegen Konyaspor. Oude bekenden Biglia, Okaka en Touba begonnen op de bank.

clock 11:56 vooraf, 11 uur 56. Ik wil het niet telkens moeten herhalen, maar de hele club rekent op de Conference League, zowel sportief als financieel. Sven Jaecques. Ik wil het niet telkens moeten herhalen, maar de hele club rekent op de Conference League, zowel sportief als financieel. Sven Jaecques

clock 11:55 vooraf, 11 uur 55. Basaksehir is een sterke tegenstander. De sterkste van de drie die we konden tegenkomen. Ze hebben heel veel ervaring en misschien nog wat meer middelen dan wij. . Sven Jaecques. Basaksehir is een sterke tegenstander. De sterkste van de drie die we konden tegenkomen. Ze hebben heel veel ervaring en misschien nog wat meer middelen dan wij. Sven Jaecques

clock 11:51 vooraf, 11 uur 51. Geen Janssen en Balikwisha. Vincent Janssen en Michel-Ange Balikwisha zijn woensdag niet op het vliegtuig richting Turkije gestapt. Balikwisha is geblesseerd uit het duel met Eupen gekomen. Janssen zit nog een schorsing uit. . Geen Janssen en Balikwisha Vincent Janssen en Michel-Ange Balikwisha zijn woensdag niet op het vliegtuig richting Turkije gestapt. Balikwisha is geblesseerd uit het duel met Eupen gekomen. Janssen zit nog een schorsing uit.

clock 11:45 vooraf, 11 uur 45.

clock 11:45 - Vooraf Vooraf, 11 uur 45

clock Opstelling Istanbul Basaksehir. Volkan Babacan, Sener Özbayrakli, Leo Duarte, Youssouf Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldirim, Mahmut Tekdemir, Lucas Biglia, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Stefano Okaka Chuka, Mounir Chouiar Opstelling Istanbul Basaksehir Volkan Babacan, Sener Özbayrakli, Leo Duarte, Youssouf Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldirim, Mahmut Tekdemir, Lucas Biglia, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Stefano Okaka Chuka, Mounir Chouiar

clock Opstelling Antwerp. Jean Butez, Dinis Almeida, Toby Alderweireld, William Pacho, Ritchie De Laet, Alhassan Yusuf, Jurgen Ekkelenkamp, Radja Nainggolan, Sam Vines, Pieter Gerkens, Michael Frey Opstelling Antwerp Jean Butez, Dinis Almeida, Toby Alderweireld, William Pacho, Ritchie De Laet, Alhassan Yusuf, Jurgen Ekkelenkamp, Radja Nainggolan, Sam Vines, Pieter Gerkens, Michael Frey