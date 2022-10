Vanhaezebrouck onderschat Zweedse tegenstander niet: "Spelen opnieuw tegen een leider"

Coach Hein Vanhaezebrouck verwacht een lastige wedstrijd morgen. "We staan opnieuw tegenover een competitieleider. We hadden al Molde en Shamrock, de leiders in Noorwegen en Ierland. Djurgardens stond na de loting derde, maar is intussen ook leider geworden. Ze hebben niet dezelfde naam als bijvoorbeeld Malmö, maar eenvoudig wordt het niet. Er is een reden waarom ze bovenaan staan in de Zweedse competitie."





Djurgardens is volgens de trainer vooral collectief sterk, "zowel aanvallend als verdedigend. Ze hebben veel ervaring en zijn heel solide", meent de Gentse coach. "Er zitten misschien weinig uitblinkers in het team, maar ze beschikken over een brede kern met veel wisselmogelijkheden. Ze zitten in eigen land in een belangrijke periode met de match tegen Hacken dit weekend en de twee duels tegen ons, dus ik vermoed dat ze die brede kern zullen gebruiken. Het is een ervaren, stevig en collectief geheel. Het is nooit gemakkelijk om tegen zo'n ploeg te spelen."