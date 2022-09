Hein Vanhaezebrouck: "Niet euforisch doen na de zege van Club in Porto"

clock 15:06

vooraf, 15 uur 06. We moeten nu ook niet euforisch gaan doen omdat Club Brugge gaan winnen is in Porto. We moeten alles los van elkaar zien en naar onszelf kijken. Dat betekent punten pakken om te overwinteren. Deze wedstrijd is daarvoor de ideale gelegenheid: niet omdat het tegen Shamrock Rovers is, maar omdat het een thuismatch is en die moet je altijd proberen te winnen, ook al zal dat niet eenvoudig zijn. Wat mij betreft zit er geen zwakke ploeg in deze groep. Op de eerste speeldag waren er al twee draws en het zou me niet verbazen als de uitslagen nu weer heel dicht bij elkaar zouden liggen. Deze groep lijkt me tamelijk evenwichtig samengesteld. Hein Vanhaezebrouck (coach AA Gent).