LIVESTREAM: Volgt Fiorentina AS Roma op of wint West Ham de Conference League?

clock 1' eerste helft, minuut 1. Terracciano meteen aan de bak. De eerste doelpoging komt van West Ham. Antonio snijdt naar binnen en waagt zijn kans met een lage knal van buiten de zestien. Meer dan een opwarmertje is het niet voor Terracciano, die goed plat gaat.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 21:00 eerste helft, 21 uur . Aftrap. De finale van de Conference League wordt op gang getrapt in Praag! Volgt Fiorentina AS Roma op of gaat de beker naar West Ham United?

clock 20:44 vooraf, 20 uur 44. Topschutterstitel. De topschutterstitel in de Conference League wordt voorlopig gedeeld door twee spelers. Zeki Amdouni (Basel) en Arthur Cabral (Fiorentina) troffen dit seizoen elk 7 keer raak. Cabral kan vanavond dus alleen topschutter worden, al start hij wel ietwat verrassend op de bank. Ook zijn ploegmaat Luka Jovic, wél in de basis, en West Ham-spits Michail Antonio zijn met zes treffers nog in de running. Vorig seizoen was Cyriel Dessers de primus met 10 doelpunten.

clock 20:43 vooraf, 20 uur 43. Laatste kans op Europees ticket. Fiorentina sloot het seizoen in eigen land af op de achtste plaats en greep zo nét naast een Europees ticket. West Ham bleef als 14e in de Premier League een pak verder verwijderd van de Europese plaatsen. Enkel door vanavond te winnen kunnen beide teams zich alsnog verzekeren van Europees voetbal volgend seizoen. De winnaar van de Conference League plaatst zich automatisch voor de groepsfase van de Europa League.

clock 20:39 vooraf, 20 uur 39. Weg naar de finale. Fiorentina maakte dit seizoen na vijf jaar afwezigheid zijn rentree op het Europese toneel en staat dus meteen in de finale van de Conference League. De Italiaanse club moest daarvoor net als West Ham een lange weg afleggen, die begon in de laatste voorronde voor de groepsfase. Fiorentina werkte in totaal wel 2 wedstrijden meer af, omdat het als tweede in zijn poule ook de tussenronde moest spelen.

clock 20:26 vooraf, 20 uur 26. Belgisch tintje. Bij Fiorentina lopen met Sofyan Amrabat (ex-Club Brugge) en Christian Kouamé (ex-Anderlecht) twee bekende gezichten rond, maar ook West Ham United heeft een Belgisch tintje. Op weg naar de finale pakte de Londense club in de groepsfase twee keer de volle buit tegen Anderlecht en in de kwartfinale was het te sterk voor KAA Gent.



West Ham legt voor het tweede seizoen op een rij een sterk parcours af in Europa. Vorig jaar bereikte het de laatste vier in de Europa League, maar Eintracht Frankfurt was de sterk in de halve finales.

clock 20:16 vooraf, 20 uur 16. West Ham: 2 finales, 1 beker. West Ham heeft gemiddeld een beter bilan dan Fiorentina in Europese finales. Twee keer haalde het al de eindstrijd en slechts één keer bleef het met lege handen achter. In 1976 werd het door Anderlecht verslagen in de finale van de Beker voor Bekerwinnaars.



Die trofee wist West Ham eerder wél te veroveren in 1965. De Oost-Londense club wacht intussen al 43 jaar op een prijs, sinds de FA Cup-winst in 1980.

clock 20:10 vooraf, 20 uur 10. Fiorentina: 4 finales, 1 beker. AS Roma won vorig seizoen de allereerste editie van de Conference League. In de finale in Tirana versloeg het team van José Mourinho Feyenoord met 1-0. Met Fiorentina kan de beker dus in Italiaanse handen blijven.



De club uit Firenze heeft de statistieken wel tegen. Fiorentina stond al 4 keer in een Europese finale en kon slechts één keer winnen. In 1961 pakte het de Beker voor Bekerwinnaars, ten koste van Rangers. Levert de vijfde finale een tweede Europese prijs op?

clock 20:07 vooraf, 20 uur 07. Forza Italia. AS Roma in de Europa League, Fiorentina in de Conference League en Inter in de Champions League. Met drie vertegenwoordigers in drie Europese finales viert het Italiaanse voetbal dit seizoen hoogtij.



Voorlopig is het 0 op 1 voor de Italianen, want AS Roma moest vorige week in de Europa League de beker aan Sevilla laten. Aan Fiorentina om vandaag beter te doen tegen West Ham. Zaterdagavond strijdt Inter tegen Manchester City voor de Beker met de Grote Oren.

clock 20:05 Hier is het vanavond om te doen. vooraf, 20 uur 05. Hier is het vanavond om te doen.

clock 20:03 vooraf, 20 uur 03. Oude bekende in de basis bij Fiorentina. Bij West Ham voert David Moyes twee wijzigingen door t.o.v. de ploeg die in de halve finales begon aan de terugwedstrijd tegen AZ. Coufal en Emerson nemen de plaatsen in van Kehrer en Cresswell. Bij Fiorentina verschijnt Kouamé, ex-Anderlecht, verrassend aan de aftrap. Hij krijgt de voorkeur op Ikoné. Ook de keuze voor Jovic in plaats van Cabral is opmerkelijk.

clock 20:02 vooraf, 20 uur 02. Engelse fans overspoelen Praag voor de Conference League-finale. Engelse fans overspoelen Praag voor de Conference League-finale

clock 19:27 vooraf, 19 uur 27. Gevechten en arrestaties in straten van Praag. Een woelige aanloop naar de finale. In de Tsjechische hoofdstad Praag zijn er meerdere gewonden gevallen bij een clash tussen aanhangers van beide finalisten, zo bevestigde de Tsjechische politie, die meerdere arrestaties verrichtte.

Volgens de ordediensten werden West Ham-supporters aangevallen door Italiaanse fans van Fiorentina. Daarbij liepen drie personen verwondingen op. Ook een politieagent werd aangevallen. De Praagse politie voerde nadien zestien arrestaties uit. Het incident wordt nog verder onderzocht

clock 13:19 - Vooraf Vooraf, 13 uur 19

clock Opstelling Fiorentina. Pietro Terracciano, Dodo, Nikola Milenkovic, Luca Ranieri, Cristiano Biraghi, Sofyan Amrabat, Giacomo Bonaventura, Rolando Mandragora, Nicolás González, Luka Jovic, Christian Kouamé

clock Opstelling West Ham United. Alphonse Aréola, Vladimír Coufal, Kurt Zouma, Nayef Aguerd, Emerson Palmieri, Tomáš Soucek, Lucas Paquetá, Declan Rice, Jarrod Bowen, Michail Antonio, Said Benrahma