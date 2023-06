Jarrod Bowen trapt West Ham in 90ste minuut naar Europees delirium tegen Fiorentina

Fiorentina - West Ham United in een notendop:

Vliegende bekertjes ontsieren slappe eerste helft

Een Europese trofee pakken, zowel voor Fiorentina als West Ham United was dat al van in de jaren '60 geleden. Beide ploegen waren dan ook hongerig naar een nieuwe triomf en vlogen er meteen stevig in, maar de vinnige start verzandde al snel in een tactisch schaakspel.



Het balbezit was met bijna 70 procent voor Fiorentina, al ving La Viola daar weinig mee aan. Een slap West Ham kwam op zijn beurt niet verder dan een gevaarlijke volley van Rice, nipt naast.



Niet de spelers, maar helaas enkele Engelse supporters eisten de aandacht op in een flauwe eerste helft door met bekertjes te gooien bij corners voor Fiorentina. Aanvoerder Biraghi hield er een hoofdwonde aan over.



Bijna zat het venijn nog in de staart. Aréola had net voor de rust een schitterende redding nodig op een kopbal van Kouamé, ex-Anderlecht. In de herneming kon Jovic wél scoren, maar de vlag ging terecht de hoogte in.