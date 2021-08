LIVE: Koude douche: Anderlecht slikt meteen na rust weer gelijkmaker

Fase per fase

68' tweede helft, minuut 68. Er is vers bloed nodig en dat wordt nu in het elftal gepompt: Thelin en Ashimeru lossen Zirkzee en Amuzu af. De Nederlander heeft geen verpletterende match gespeeld. Het zal met ups and downs gaan.



67' Gele kaart voor Markus Schubert van Vitesse tijdens tweede helft, minuut 67 Markus Schubert Vitesse

67' Gele kaart voor Markus Schubert van Vitesse tijdens tweede helft, minuut 67 Markus Schubert Vitesse

67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij Vitesse, Oussama Tannane erin, Nikolai Frederiksen eruit wissel Nikolai Frederiksen Oussama Tannane

66' tweede helft, minuut 66. Schubert krijgt geen verwittiging, wel meteen geel. Hij wacht volgens de scheids te lang om de bal weer in het spel te brengen.

64' Dan toch nog een teken van leven. Anderlecht steekt eindelijk nog eens zijn neus aan het venster. De slalom van Gomez eindigt bij Raman, die Schubert nog eens aan het werk zet. tweede helft, minuut 64.

63' tweede helft, minuut 63. Anderlecht moet zijn niveau opkrikken, maar het blijft nu veel moeilijker in balbezit. Het vet lijkt ook van de soep bij Raman en Amuzu, die voor de pauze echt wel aan het swingen waren.

62' tweede helft, minuut 62. Bij een corner voor de bezoekers gaan de poppen even aan het dansen. De scheidsrechter moet het brandje met Hoedt na het nodige duw- en trekwerk blussen.

60' tweede helft, minuut 60. Anderlecht haalt niet meer het niveau van voor de rust. De vroege tegengoal speelt hen parten. Peter Vandenbempt (Radio 1).

59' tweede helft, minuut 59. In de tribunes schudt sportief manager Peter Verbeke met zijn hoofd. Het zag er allemaal gunstig uit, maar in de tweede helft is Anderlecht met zichzelf aan het vechten.

58' tweede helft, minuut 58. Schubert verlaat zijn zestien en brengt zichzelf zo in een lastig parket. Raman maakt hem het leven zuur, maar wordt daarna afgevlagd voor een foutje. De thuisschutter probeert zijn team weer helemaal in de match te brengen.

55' tweede helft, minuut 55. Anderlecht probeert de nieuwe tegenslag door te spoelen. Op karakter en duelkracht, maar ook met een vleugje techniek. De hakbal van Zirkzee had in een ideale wereld een prachtgoal geweest, maar is nu een voetnoot in het verhaal.

52' tweede helft, minuut 52. Avondwandeling. Bij Anderlecht staan ze nu even te slapen. Gboho wandelt de thuisverdedigers als kegeltjes voorbij en draait de bal dan naast de verste paal. Het lakse verdedigen loopt gelukkig goed af.

50' tweede helft, minuut 50. Als Amuzu vertrekt, dan weet je dat Raman in één en dezelfde adem genoemd kan worden. Schubert ligt deze keer echter in de baan van zijn voorzet.

50' tweede helft, minuut 50. Op links laat Gomez nooit een kans liggen om mee op te rukken. Zirkzee, bleekjes vanavond, kan er zijn voet niet goed genoeg tegen plaatsen.

49' tweede helft, minuut 49. Na de 1-1 sloeg Anderlecht meteen terug. Welke reactie heeft het nu in petto?

48' tweede helft, minuut 48. Dit is toch een klapje achter de oren: de verdiende voorsprong is meteen weer weg. Peter Vandenbempt (Radio 1).

47' Nikolai Frederiksen (Vitesse) scoort. Het staat 2 - 2. tweede helft, minuut 47. Doelpunt voor Vitesse Nikolai Frederiksen (Vitesse) scoort. Het staat 2 - 2.

47' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 47 door Nikolai Frederiksen van Vitesse. 2, 2. goal Anderlecht Vitesse 71' 2 2