Vanhaezebrouck geeft andere jongens een kans na zekerheid van groepswinst

20:48 vooraf, 20 uur 48.

20:29 vooraf, 20 uur 29.

20:21 vooraf, 20 uur 21. Geld in het laatje. Ook de kassa rinkelt voor de Gentenaars. Het avontuur in de Conference League levert Gent na de kwalificatie in totaal al 6,4 miljoen euro op. . Geld in het laatje Ook de kassa rinkelt voor de Gentenaars. Het avontuur in de Conference League levert Gent na de kwalificatie in totaal al 6,4 miljoen euro op.

20:15 Statistiek. In Europa gaat het AA Gent voor de wind. Het is nog steeds ongeslagen na 3 zeges en 1 gelijkspel. Dat het nu al zeker is van groepswinst is een ferme opsteker voor Vanhaezebrouck en de zijnen. In die 4 wedstrijden slikten de "Buffalo's" slechts 1 tegendoelpunt. . vooraf, 20 uur 15. Statistiek In Europa gaat het AA Gent voor de wind. Het is nog steeds ongeslagen na 3 zeges en 1 gelijkspel. Dat het nu al zeker is van groepswinst is een ferme opsteker voor Vanhaezebrouck en de zijnen. In die 4 wedstrijden slikten de "Buffalo's" slechts 1 tegendoelpunt.

20:07 De opstelling van Anorthosis Famagusta:. vooraf, 20 uur 07. De opstelling van Anorthosis Famagusta:

20:02 vooraf, 20 uur 02. Heel wat nieuwe namen. De groepswinst is al binnen en dus gunt Vanhaezebrouck heel wat jongens een kans. Sven Kums moest ziek thuisblijven en ook Okumu, Odjidja, Nurio, Depoitre en Tissoudali staan niet in de basis. Godeau, Owusu, Operi, Bezoes, Bruno en Lemajic zijn hun vervangers. . Heel wat nieuwe namen De groepswinst is al binnen en dus gunt Vanhaezebrouck heel wat jongens een kans. Sven Kums moest ziek thuisblijven en ook Okumu, Odjidja, Nurio, Depoitre en Tissoudali staan niet in de basis. Godeau, Owusu, Operi, Bezoes, Bruno en Lemajic zijn hun vervangers.

20:00 vooraf, 20 uur .

18:24 vooraf, 18 uur 24. AA Gent al zeker groepswinnaar. Een bedankbriefje richting Flora Tallinn. AA Gent is al zeker groepswinnaar door de 1-0-stuntzege van de Esten tegen Partizan Belgrado. De Buffalo's mogen zo meteen naar de 1/8e finales van de Conference League. Straks kan het die kwalificatie tegen Anorthosis Famagusta nog wat extra glans geven. Door de nederlaag in Estland blijft Partizan steken op 7 punten. Doordat het onderlinge resultaat in het voordeel is van AA Gent (2-1 over twee matchen) ligt de eerste plaats in de groep vast. . AA Gent al zeker groepswinnaar Een bedankbriefje richting Flora Tallinn. AA Gent is al zeker groepswinnaar door de 1-0-stuntzege van de Esten tegen Partizan Belgrado. De Buffalo's mogen zo meteen naar de 1/8e finales van de Conference League. Straks kan het die kwalificatie tegen Anorthosis Famagusta nog wat extra glans geven.

Door de nederlaag in Estland blijft Partizan steken op 7 punten. Doordat het onderlinge resultaat in het voordeel is van AA Gent (2-1 over twee matchen) ligt de eerste plaats in de groep vast.

25-11-2021 25-11-2021.

22:10 vooraf, 22 uur 10. We willen het morgen definitief afmaken en zo eerste zijn van de groep. Gent-coach Hein Vanhaezebrouck. We willen het morgen definitief afmaken en zo eerste zijn van de groep Gent-coach Hein Vanhaezebrouck

22:08 vooraf, 22 uur 08. Gent zonder zieke Kums. Sven Kums is de grote afwezige bij KAA Gent. "Hij is een beetje ziek en heeft wat hoofdpijn", legt Vanhaezebrouck uit. "We hebben de testen gedaan, het is geen Covid-19. Maar het is te zot om hem drie dagen mee te nemen naar Cyprus. Dan laat je hem beter thuis uitzieken." . Gent zonder zieke Kums Sven Kums is de grote afwezige bij KAA Gent. "Hij is een beetje ziek en heeft wat hoofdpijn", legt Vanhaezebrouck uit.



"We hebben de testen gedaan, het is geen Covid-19. Maar het is te zot om hem drie dagen mee te nemen naar Cyprus. Dan laat je hem beter thuis uitzieken."

22:04 vooraf, 22 uur 04. Gent jaagt op groepswinst. KAA Gent verloor nog niet in de Conference League. Kan het die ongeslagen status ook in Cyprus vasthouden? Dan kroont Gent zich ook tot groepswinnaar. Volg Anorthosis Famagusta-KAA Gent morgenavond vanaf 21 uur met tekstupdates. . Gent jaagt op groepswinst KAA Gent verloor nog niet in de Conference League. Kan het die ongeslagen status ook in Cyprus vasthouden? Dan kroont Gent zich ook tot groepswinnaar.



Volg Anorthosis Famagusta-KAA Gent morgenavond vanaf 21 uur met tekstupdates.

22:04 - Vooraf Vooraf, 22 uur 04

Opstelling Anorthosis Famagusta. Assaf Tzur, Hovhannes Hambardzumyan, Spyros Risvanis, Paulus Arajuuri, Anderson Correia, Milos Deletic, Michalis Ioannou, Denis Popovic, Josef Hušbauer, Amr Warda, Lazaros Hristodoulopoulos Opstelling Anorthosis Famagusta Assaf Tzur, Hovhannes Hambardzumyan, Spyros Risvanis, Paulus Arajuuri, Anderson Correia, Milos Deletic, Michalis Ioannou, Denis Popovic, Josef Hušbauer, Amr Warda, Lazaros Hristodoulopoulos

Opstelling KAA Gent. Sinan Bolat, Andreas Hanche-Olsen, Michael Ngadeu-Ngadjui, Bruno Godeau, Christopher Operi, Alessio Castro-Montes, Elisha Owusu, Julien De Sart, Roman Bezoes, Darko Lemajic, Gianni Bruno Opstelling KAA Gent Sinan Bolat, Andreas Hanche-Olsen, Michael Ngadeu-Ngadjui, Bruno Godeau, Christopher Operi, Alessio Castro-Montes, Elisha Owusu, Julien De Sart, Roman Bezoes, Darko Lemajic, Gianni Bruno