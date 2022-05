Roma-coach José Mourinho: "Feyenoord staat niet voor niets in de finale"

clock 20:41 vooraf, 20 uur 41. We nemen Feyenoord heel serieus. Het team staat niet voor niets in de finale. Ik ben heel geconcentreerd, zoals voor elke finale. Roma-coach José Mourinho. We nemen Feyenoord heel serieus. Het team staat niet voor niets in de finale. Ik ben heel geconcentreerd, zoals voor elke finale. Roma-coach José Mourinho

Mourinho: "Hebben ons doel al bereikt". De winnaar van de Conference League mag naar de Europa League, maar dat ticket heeft AS Roma vorig weekend al veroverd in de eigen competitie. "Ons doel voor dit seizoen is al bereikt", zegt coach José Mourinho. "Dat heeft veel stress weggenomen, maar nu willen we ook van Feyenoord winnen. Een finale blijft een finale." Mourinho deelde ook nog een steek uit aan de Nederlanders. De Portugees had duidelijk geen prettig gevoel overgehouden aan zijn laatste bezoek aan onze Noorderburen, voor de match tegen Vitesse. "Hier in Albanië ben ik heel hartelijk ontvangen. Een pak beter dan tegen Vitesse, toen we twee uur moesten wachten op de luchthaven van Eindhoven. Ik weet nog steeds niet waarom, maar we leken wel misdadigers."



"Ons doel voor dit seizoen is al bereikt", zegt coach José Mourinho. "Dat heeft veel stress weggenomen, maar nu willen we ook van Feyenoord winnen. Een finale blijft een finale."



Mourinho deelde ook nog een steek uit aan de Nederlanders. De Portugees had duidelijk geen prettig gevoel overgehouden aan zijn laatste bezoek aan onze Noorderburen, voor de match tegen Vitesse.



"Hier in Albanië ben ik heel hartelijk ontvangen. Een pak beter dan tegen Vitesse, toen we twee uur moesten wachten op de luchthaven van Eindhoven. Ik weet nog steeds niet waarom, maar we leken wel misdadigers."



AS Roma is een ploeg van heel hoog niveau. Ze hebben dure spelers, maar wij weten wat we kunnen. Het belangrijkste is dat we dat ook gaan tonen in de finale. Feyenoord-coach Arne Slot.

"Aannemelijk dat Bijlow speelt". Feyenoord kan voor de finale wellicht opnieuw rekenen op doelman Justin Bijlow, die de voorbije twee maanden in de lappenmand lag met een voetblessure. "Mocht er niets meer gebeuren, dan zijn alle spelers beschikbaar. Dat is best knap", zegt Feyenoord-coach Arne Slot. "Ook met Bijlow gaat het uitstekend. Hij heeft de voorbije week goed getraind met de groep. Als hij fit blijft, is het aannemelijk dat hij speelt."



"Mocht er niets meer gebeuren, dan zijn alle spelers beschikbaar. Dat is best knap", zegt Feyenoord-coach Arne Slot.



"Ook met Bijlow gaat het uitstekend. Hij heeft de voorbije week goed getraind met de groep. Als hij fit blijft, is het aannemelijk dat hij speelt."

Sporza is erbij. AS Roma en Feyenoord staan woensdagavond tegenover elkaar in de Albanese hoofdstad Tirana, met de Conference League-trofee als inzet.

Opstelling AS Roma. Rui Patrício, Gianluca Mancini, Marash Kumbulla, Roger Ibañez, Rick Karsdorp, Sérgio Oliveira, Lorenzo Pellegrini, Jordan Veretout, Leonardo Spinazzola, Eldor Shomurodov, Tammy Abraham

Opstelling Feyenoord. Justin Bijlow, Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Marcos Senesi, Tyrell Malacia, Fredrik Aursnes, Guus Til, Orkun Kökçü, Reiss Nelson, Cyriel Dessers, Luis Sinisterra