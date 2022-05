LIVESTREAM: Feyenoord begint furieus aan de tweede helft, doelkader en Patricio houden Roma overeind

clock 59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij Feyenoord, Jens Toornstra erin, Guus Til eruit wissel substitution out Guus Til substitution in Jens Toornstra

clock 55' tweede helft, minuut 55. Feyenoord verdient een gelijkmaker op basis van die blitzstart in de tweede periode. Filip Joos.

clock 53' tweede helft, minuut 53. Senesi ontsnapt aan rood. Abraham kan zich plots alleen doorzetten, maar wordt aan zijn arm getrokken door Senesi. Kovacs laat het passeren, tot ongeloof van Abraham. Feyenoord mag hier toch blij zijn dat ze niet tot tien herleid worden. . Senesi ontsnapt aan rood Abraham kan zich plots alleen doorzetten, maar wordt aan zijn arm getrokken door Senesi. Kovacs laat het passeren, tot ongeloof van Abraham. Feyenoord mag hier toch blij zijn dat ze niet tot tien herleid worden.

clock 51' Prachtige redding van Patrico! Feyenoord zet alles op alles en komt opnieuw dicht bij de gelijkmaker! Malacia pakt uit met een heerlijk afstandsschot, maar opnieuw is Patricio de reddende engel voor Roma. Hij duwt de bal nog tegen het doelkader. . tweede helft, minuut 51. crucial save Prachtige redding van Patrico! Feyenoord zet alles op alles en komt opnieuw dicht bij de gelijkmaker! Malacia pakt uit met een heerlijk afstandsschot, maar opnieuw is Patricio de reddende engel voor Roma. Hij duwt de bal nog tegen het doelkader.

clock 50' Penalty check. De VAR moet de fase nog even herbekijken voor mogelijk hands. De penalty check blijft zonder gevolg. . tweede helft, minuut 50. var Penalty check De VAR moet de fase nog even herbekijken voor mogelijk hands. De penalty check blijft zonder gevolg.

clock 47' Paal en Patricio houden Roma overeind! Na een kort genomen hoekschop is het plots alle hens aan dek bij Roma. Mancini ontsnapt aan een owngoal op een lage voorzet van Kökçü. In duel met Trauner werkt hij de bal tegen de paal. De herneming is voor Til en nu is het Patrico die de boeman is voor Feyenoord met een prima redding. . tweede helft, minuut 47. shot on goalpost Paal en Patricio houden Roma overeind! Na een kort genomen hoekschop is het plots alle hens aan dek bij Roma. Mancini ontsnapt aan een owngoal op een lage voorzet van Kökçü. In duel met Trauner werkt hij de bal tegen de paal. De herneming is voor Til en nu is het Patrico die de boeman is voor Feyenoord met een prima redding.

clock 46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Abraham brengt de bal weer aan het rollen. Kan Feyenoord het tij nog keren of geeft Roma het niet meer weg? . 2e helft Abraham brengt de bal weer aan het rollen. Kan Feyenoord het tij nog keren of geeft Roma het niet meer weg?

clock 22:05 rust, 22 uur 05. Dolle vreugde in het Stadio Olimpico in Rome bij de 1-0 van Zaniolo.

clock 45+5' eerste helft, minuut 50. Rust. Roma ligt na de eerste helft in polepositie voor winst in de Conference League. Feyenoord begon fel aan de wedstrijd, maar in een matige eerste periode maakte Zaniolo het verschil voor de Romeinen. . Rust Roma ligt na de eerste helft in polepositie voor winst in de Conference League. Feyenoord begon fel aan de wedstrijd, maar in een matige eerste periode maakte Zaniolo het verschil voor de Romeinen.

clock 45+5' eerste helft, minuut 50. Roma geeft echt een masterclass in verdedigen. Dessers wordt niet gelost. Zijn faam is hem voorbijgesneld. Het is een soort eerbetoon. Filip Joos.

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. Francesco Totti kijkt toe. Totti kijkt samen met zijn zoon toe vanuit de tribune en ziet dat het goed is. Roma heeft de wedstrijd onder controle. Arne Slot zal toch iets moeten verzinnen tijdens de rust om Feyenoord weer op de rails te krijgen. . Francesco Totti kijkt toe Totti kijkt samen met zijn zoon toe vanuit de tribune en ziet dat het goed is. Roma heeft de wedstrijd onder controle. Arne Slot zal toch iets moeten verzinnen tijdens de rust om Feyenoord weer op de rails te krijgen.

clock 45+1' 4 minuten extra. Patricio moet in actie komen op een gevaarlijke voorzet van Malacia, maar kwijt zich prima van zijn taak. Hij werkt de bal weg voor de neus van Dessers. . eerste helft, minuut 46. extra time 4 minuten extra Patricio moet in actie komen op een gevaarlijke voorzet van Malacia, maar kwijt zich prima van zijn taak. Hij werkt de bal weg voor de neus van Dessers.

clock 42' eerste helft, minuut 42. Stevige trap van Kökçü. Dan toch eens dreiging van Feyenoord. Kökçü haalt uit met een verrassend afstandsschot. Bijna laat Patricio zich ook verrassen. De bal glipt door zijn handen, maar gelukkig voor Roma vangt de doelman het schot wel op met zijn borst. Dessers krijgt in de fase een tik van Mancini en heeft verzorging nodig. . Stevige trap van Kökçü Dan toch eens dreiging van Feyenoord. Kökçü haalt uit met een verrassend afstandsschot. Bijna laat Patricio zich ook verrassen. De bal glipt door zijn handen, maar gelukkig voor Roma vangt de doelman het schot wel op met zijn borst. Dessers krijgt in de fase een tik van Mancini en heeft verzorging nodig.

clock 41' eerste helft, minuut 41. Feyenoord lijkt toch wat van slag na de tegengoal. De Rotterdammers komen niet meer aan voetballen toe. . Feyenoord lijkt toch wat van slag na de tegengoal. De Rotterdammers komen niet meer aan voetballen toe.

clock 37' Gele kaart voor Lorenzo Pellegrini van AS Roma tijdens eerste helft, minuut 37 yellow card Lorenzo Pellegrini AS Roma

clock 37' eerste helft, minuut 37. Opstootje. De poppen gaan even aan het dansen na wat trek- en duwwerk tussen Dessers en Smalling. Scheidsrechter Kovacs komt het brandje blussen, Pellegrini houdt er wel een gele kaart aan over. . Opstootje De poppen gaan even aan het dansen na wat trek- en duwwerk tussen Dessers en Smalling. Scheidsrechter Kovacs komt het brandje blussen, Pellegrini houdt er wel een gele kaart aan over.

clock 35' eerste helft, minuut 35. Op achterstand komen tegen Mourinho in een Europese finale is niet aan te raden. Filip Joos.

clock 32' eerste helft, minuut 32. Zaniolo opent de score! Roma klimt na een halfuur op voorsprong. Na een knappe borstcontrole op een al even fraaie pass van Mancini neemt Zaniolo Bijlow van dichtbij te grazen met een subtiele tik. Feyenoord moet achtervolgen! . Zaniolo opent de score! Roma klimt na een halfuur op voorsprong. Na een knappe borstcontrole op een al even fraaie pass van Mancini neemt Zaniolo Bijlow van dichtbij te grazen met een subtiele tik. Feyenoord moet achtervolgen!

clock 32' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 32 door Nicolò Zaniolo van AS Roma. 1, 0. goal AS Roma Feyenoord 60' 1 0

clock 32' eerste helft, minuut 32. Zaniolo maakt de openingsgoal.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Er zit op dit moment weinig tempo in de wedstrijd. Feyenoord heeft dat even geprobeerd, maar wil zeker ook niet in het mes lopen. Filip Joos.

clock 29' eerste helft, minuut 29. Afgeweken schot van Dessers. Feyenoord komt nog eens piepen. Bijlow lanceert een snelle tegenaanval, de bal komt uiteindelijk bij Dessers. Zijn schot wijkt af en het wordt zo een makkelijke plukbal voor Patricio. . Afgeweken schot van Dessers Feyenoord komt nog eens piepen. Bijlow lanceert een snelle tegenaanval, de bal komt uiteindelijk bij Dessers. Zijn schot wijkt af en het wordt zo een makkelijke plukbal voor Patricio.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Geel voor Trauner. Trauner kan Abraham enkel foutief afstoppen bij een counter van Roma. Het komt hem op de eerste gele kaart van de wedstrijd te staan. . Geel voor Trauner Trauner kan Abraham enkel foutief afstoppen bij een counter van Roma. Het komt hem op de eerste gele kaart van de wedstrijd te staan.

clock 25' Gele kaart voor Gernot Trauner van Feyenoord tijdens eerste helft, minuut 25 yellow card Gernot Trauner Feyenoord

clock 22' eerste helft, minuut 22. Ibanez trapt de bal zomaar plompverloren over de zijlijn. Een beetje exemplarisch toch, Roma bakt er bitter weinig van in balbezit. Ook bij Feyenoord is het na een fel begin een pak minder. . Ibanez trapt de bal zomaar plompverloren over de zijlijn. Een beetje exemplarisch toch, Roma bakt er bitter weinig van in balbezit. Ook bij Feyenoord is het na een fel begin een pak minder.

clock 21' eerste helft, minuut 21. Geen doelgevaar. Na 20 minuten blijven de toeschouwers toch een beetje op hun honger zitten. Het blijft wachten op de eerste concrete doelkans. Beide ploegen houden elkaar in evenwicht, de diepgang in het spel ontbreekt aan beide kanten. . Geen doelgevaar Na 20 minuten blijven de toeschouwers toch een beetje op hun honger zitten. Het blijft wachten op de eerste concrete doelkans. Beide ploegen houden elkaar in evenwicht, de diepgang in het spel ontbreekt aan beide kanten.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Vervanging bij AS Roma, Sérgio Oliveira erin, Henrikh Mkhitaryan eruit wissel substitution out Henrikh Mkhitaryan substitution in Sérgio Oliveira

clock 17' eerste helft, minuut 17. Exit Mkhitaryan. Mkhitaryan kreeg de voorkeur op Oliveira, maar die gok van Mourinho pakt verkeerd uit. De Armeen moet naar de kant, voor Oliveira begint de finale nu. . Exit Mkhitaryan Mkhitaryan kreeg de voorkeur op Oliveira, maar die gok van Mourinho pakt verkeerd uit. De Armeen moet naar de kant, voor Oliveira begint de finale nu.

clock 16' Zorgen rond Mkhitaryan. Aiaiai, Mkhitaryan gaat hoofdschuddend zitten op de grasmat, hij is dan toch niet topfit. Zijn finale lijkt na amper een kwartier al voorbij. Oliveira maakt zich klaar om in te vallen. . eerste helft, minuut 16. injury Zorgen rond Mkhitaryan Aiaiai, Mkhitaryan gaat hoofdschuddend zitten op de grasmat, hij is dan toch niet topfit. Zijn finale lijkt na amper een kwartier al voorbij. Oliveira maakt zich klaar om in te vallen.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Deze elf moeten het doen voor Feyenoord.

clock 10' eerste helft, minuut 10. In de lucht wint Roma het in centimeters. Voor Feyenoord wordt het zaak om zo weinig mogelijk spelhervattingen tegen te krijgen. Filip Joos.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Het was even zoeken, maar Roma komt nu toch iets beter in de wedstrijd. De Romeinen eisen meer balbezit op. Op doelgevaar blijft het voorlopig wachten, Patricio en Bijlow werden nog niet op de proef gesteld. . Het was even zoeken, maar Roma komt nu toch iets beter in de wedstrijd. De Romeinen eisen meer balbezit op. Op doelgevaar blijft het voorlopig wachten, Patricio en Bijlow werden nog niet op de proef gesteld.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Druk van Feyenoord. Aan gretigheid geen gebrek bij Feyenoord. Dessers en co zetten meteen hoog druk. Roma probeert de rust te bewaren, maar wordt toch stevig opgejaagd in deze openingsfase. . Druk van Feyenoord Aan gretigheid geen gebrek bij Feyenoord. Dessers en co zetten meteen hoog druk. Roma probeert de rust te bewaren, maar wordt toch stevig opgejaagd in deze openingsfase.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Feyenoord wil tempo maken. De Rotterdammers zitten meteen goed in de wedstrijd. Filip Joos.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Scheidsrechter Istvan Kovacs fluit de allereerste finale van de Conference League op gang. Wie mag straks pronken met de trofee: Feyenoord of AS Roma? . Aftrap Scheidsrechter Istvan Kovacs fluit de allereerste finale van de Conference League op gang. Wie mag straks pronken met de trofee: Feyenoord of AS Roma?

clock 21:37 vooraf, 21 uur 37. Een opstootje met Cyriel Dessers.

clock 20:57 vooraf, 20 uur 57. Spanning stijgt. Beide ploegen betreden het veld. Er hangt een zinderende sfeer in de Arena Kombëtare in Tirana. Feyenoord speelt vanavond in zijn gele tenue, Roma mag wel in zijn vertrouwde kleuren aantreden. . Spanning stijgt Beide ploegen betreden het veld. Er hangt een zinderende sfeer in de Arena Kombëtare in Tirana. Feyenoord speelt vanavond in zijn gele tenue, Roma mag wel in zijn vertrouwde kleuren aantreden.

clock 20:52 vooraf, 20 uur 52. Tweede confrontatie. Feyenoord en AS Roma stonden nog maar één keer eerder tegenover elkaar. In het seizoen 2014-2015 troffen ze elkaar in de 1/16e finales van de Europa League. De heenwedstrijd in het Stadio Olimpico draaide toen uit op een 1-1-gelijkspel, maar in De Kuip boekte Roma een 1-2-zege. . Tweede confrontatie Feyenoord en AS Roma stonden nog maar één keer eerder tegenover elkaar. In het seizoen 2014-2015 troffen ze elkaar in de 1/16e finales van de Europa League. De heenwedstrijd in het Stadio Olimpico draaide toen uit op een 1-1-gelijkspel, maar in De Kuip boekte Roma een 1-2-zege.

clock 20:47 vooraf, 20 uur 47. Weg naar de finale. Waar Feyenoord 3 voorrondes moest spelen om de groepsfase van de Conference League te raken, bleef het voor Roma beperkt tot de play-offs. Daarin schakelde het Trabzonspor uit. Net als Feyenoord werd de Italiaanse club groepswinnaar in een poule met Bodø/Glimt, Zorja en CSKA Sofia. Op weg naar de finale kegelde Roma achtereenvolgens Vitesse, Bodø/Glimt en Leicester City uit het toernooi. . Weg naar de finale Waar Feyenoord 3 voorrondes moest spelen om de groepsfase van de Conference League te raken, bleef het voor Roma beperkt tot de play-offs. Daarin schakelde het Trabzonspor uit. Net als Feyenoord werd de Italiaanse club groepswinnaar in een poule met Bodø/Glimt, Zorja en CSKA Sofia. Op weg naar de finale kegelde Roma achtereenvolgens Vitesse, Bodø/Glimt en Leicester City uit het toernooi.

clock 20:47 vooraf, 20 uur 47. Indrukwekkend Rotterdams parcours. Maar liefst 18 wedstrijden moest Feyenoord afwerken om in de finale van de Conference League te raken. Het avontuur begon in juli vorig jaar, toen de Rotterdammers in de tweede kwalificatieronde niet zonder moeite voorbij het Kosovaarse Drita Gjilan raakten. Op weg naar de groepsfase schakelde Feyenoord vervolgens ook Luzern en Elfsborg uit. Feyenoord werd groepswinnaar in een poule met Slavia Praag, Union Berlijn en Maccabi Haifa. In de 1/8e finales zette het Partizan Belgrado opzij, in de kwartfinales ging Slavia Praag voor de bijl en in de halve finales moest ook Marseille eraan geloven. Sinds de start van de groepsfase is Feyenoord ongeslagen met 8 overwinningen en 4 gelijke spelen.



Feyenoord werd groepswinnaar in een poule met Slavia Praag, Union Berlijn en Maccabi Haifa. In de 1/8e finales zette het Partizan Belgrado opzij, in de kwartfinales ging Slavia Praag voor de bijl en in de halve finales moest ook Marseille eraan geloven. Sinds de start van de groepsfase is Feyenoord ongeslagen met 8 overwinningen en 4 gelijke spelen.

clock 20:42 vooraf, 20 uur 42. Ook in het Stadio Olimpico in Rome zitten ze klaar om de finale te volgen.

clock 20:40 vooraf, 20 uur 40. Alleen Feyenoord kan ticket verbeteren. Roma werd 6e in de Serie A en is zo al zeker van een plek in de groepsfase van de Europa League, de beloning voor de winnaar van de Conference League. Het team van José Mourinho sloot de competitie af in stijl. Op bezoek bij Torino boekte het afgelopen vrijdag een 0-3-overwinning. Feyenoord kan zijn Europees ticket wel verbeteren met winst in de Conference League. De Rotterdammers werden derde in de Eredivisie en moeten volgend seizoen nog een kwalificatieronde spelen in de Europa League. Tenzij ze vanavond winnen, dan zitten ze direct in de groepsfase.

Feyenoord kan zijn Europees ticket wel verbeteren met winst in de Conference League. De Rotterdammers werden derde in de Eredivisie en moeten volgend seizoen nog een kwalificatieronde spelen in de Europa League. Tenzij ze vanavond winnen, dan zitten ze direct in de groepsfase.

clock 20:39 vooraf, 20 uur 39. Feyenoord kan rijtje compleet maken. De Europese prijzenkast van Feyenoord is in tegenstelling tot die van Roma wel al aardig gevuld. De Rotterdammers wonnen in 1970 de Europacup I en pakten zowel in 1974 als in 2002 de eindwinst in de UEFA-cup. Feyenoord kan zo de eerste club worden die alle drie de huidige Europese competities op zijn naam schrijft. . Feyenoord kan rijtje compleet maken De Europese prijzenkast van Feyenoord is in tegenstelling tot die van Roma wel al aardig gevuld. De Rotterdammers wonnen in 1970 de Europacup I en pakten zowel in 1974 als in 2002 de eindwinst in de UEFA-cup. Feyenoord kan zo de eerste club worden die alle drie de huidige Europese competities op zijn naam schrijft.

clock 20:34 vooraf, 20 uur 34. Derde keer, goede keer voor Roma? Roma stond nog maar twee keer eerder in een Europese finale en telkens draaide dat op een ontgoocheling uit. In 1984 verloor het de finale van de Europacup I tegen Liverpool, na penalty's. In 1991 greep het ook naast winst in de UEFA-cup, in een volledig Italiaanse finale (gespreid over 2 wedstrijden) trok Inter aan het langste eind. Roma krijgt vanavond een nieuwe kans om eindelijk die Europese trofee te pakken. . Derde keer, goede keer voor Roma? Roma stond nog maar twee keer eerder in een Europese finale en telkens draaide dat op een ontgoocheling uit. In 1984 verloor het de finale van de Europacup I tegen Liverpool, na penalty's. In 1991 greep het ook naast winst in de UEFA-cup, in een volledig Italiaanse finale (gespreid over 2 wedstrijden) trok Inter aan het langste eind. Roma krijgt vanavond een nieuwe kans om eindelijk die Europese trofee te pakken.

clock 20:27 vooraf, 20 uur 27. Strijd om de topschutterstitel. Een wedstrijd in de wedstrijd vanavond: het duel tussen Cyriel Dessers en Tammy Abraham voor de topschutterstitel. Dessers begint aan de finale als topschutter met 10 goals, Abraham zit aan 9 stuks. Een Belg die alleen topschutter wordt in een Europese competitie, dat is al geleden van 1993. Alex Czerniatynski trof toen 7 keer raak voor Antwerp in de Beker der Bekerwinnaars.



Een Belg die alleen topschutter wordt in een Europese competitie, dat is al geleden van 1993. Alex Czerniatynski trof toen 7 keer raak voor Antwerp in de Beker der Bekerwinnaars.



clock 20:21 vooraf, 20 uur 21. De Feyenoord-aanhang zorgt al voor sfeer.

clock 20:18 vooraf, 20 uur 18. 5 op 5 voor Mourinho? José Mourinho was tot dusver een garantie op succes in Europese finales. Vier keer haalde de Portugese topcoach de eindstrijd in een Europees toernooi, vier keer stond hij met de trofee te zwaaien. Hij won de Champions League met Porto (2004) en Inter (2010) en triomfeerde ook twee keer in de UEFA-cup/Europa League met Porto (2003) en Manchester United (2017). Als hij vanavond de Conference League aan dat rijtje toevoegt, dan is Mourinho de eerste trainer die drie verschillende Europese toernooien wint. Wordt ook zijn vijfde Europese finale een schot in de roos?



Als hij vanavond de Conference League aan dat rijtje toevoegt, dan is Mourinho de eerste trainer die drie verschillende Europese toernooien wint. Wordt ook zijn vijfde Europese finale een schot in de roos?

clock 20:08 vooraf, 20 uur 08. Mkhitaryan in de basis, Bijlow tussen de palen. In vergelijking met de terugwedstrijden in de halve finales zien we zowel bij Roma als bij Feyenoord één wijziging. Sérgio Oliveira verhuist naar de bank bij Roma, Mkhitaryan krijgt de voorkeur van Mourinho. Bij Feyenoord staat zoals aangekondigd Bijlow tussen de palen. Marciano, die laatste 5 wedstrijden in deze Conference League het doel verdedigde, moet de finale vanaf de bank volgen. Uiteraard krijgt ook Cyriel Dessers een basisplaats.



Bij Feyenoord staat zoals aangekondigd Bijlow tussen de palen. Marciano, die laatste 5 wedstrijden in deze Conference League het doel verdedigde, moet de finale vanaf de bank volgen. Uiteraard krijgt ook Cyriel Dessers een basisplaats.

clock 09:01 vooraf, 09 uur 01. Roma schakelde zakelijk en slim Leicester uit en heeft de hoger aangeschreven spelers, maar onderschat Feyenoord en zijn coach Arne Slot niet. Commentator Filip Joos.

clock 09:00 vooraf, 09 uur . Cyriel Dessers is dé man in Europa met zijn 10 goals. Het is dankzij de Conference League dat hij in de ploeg van Feyenoord is geraakt. Commentator Filip Joos.

clock 08:59 vooraf, 08 uur 59. Dit is een mooie affiche in een mooi, klein stadion. Roma en Feyenoord hadden Wembley 3 keer kunnen vullen. Commentator Filip Joos.

clock 08:58 vooraf, 08 uur 58. Waar Parijs zich niet mooi maakt voor de CL-finale zaterdag, is Tirana doordrongen van deze finale. Iedereen is heel trots. Er is een vrije dag, de straten zijn autovrij en er heerst een feeststemming, op die paar idioten na die vannacht slaags zijn geraakt. Commentator Filip Joos.

clock 08:58 vooraf, 08 uur 58. Iedereen sprak bij de bekendmaking van de nieuwe Europese beker van de "kneusjescup", maar dat is het zeker niet. Commentator Filip Joos.

clock 20:41 vooraf, 20 uur 41. We nemen Feyenoord heel serieus. Het team staat niet voor niets in de finale. Ik ben heel geconcentreerd, zoals voor elke finale. Roma-coach José Mourinho.

clock 20:38 vooraf, 20 uur 38. Mourinho: "Hebben ons doel al bereikt". De winnaar van de Conference League mag naar de Europa League, maar dat ticket heeft AS Roma vorig weekend al veroverd in de eigen competitie. "Ons doel voor dit seizoen is al bereikt", zegt coach José Mourinho. "Dat heeft veel stress weggenomen, maar nu willen we ook van Feyenoord winnen. Een finale blijft een finale." Mourinho deelde ook nog een steek uit aan de Nederlanders. De Portugees had duidelijk geen prettig gevoel overgehouden aan zijn laatste bezoek aan onze Noorderburen, voor de match tegen Vitesse. "Hier in Albanië ben ik heel hartelijk ontvangen. Een pak beter dan tegen Vitesse, toen we twee uur moesten wachten op de luchthaven van Eindhoven. Ik weet nog steeds niet waarom, maar we leken wel misdadigers."



"Ons doel voor dit seizoen is al bereikt", zegt coach José Mourinho. "Dat heeft veel stress weggenomen, maar nu willen we ook van Feyenoord winnen. Een finale blijft een finale."



Mourinho deelde ook nog een steek uit aan de Nederlanders. De Portugees had duidelijk geen prettig gevoel overgehouden aan zijn laatste bezoek aan onze Noorderburen, voor de match tegen Vitesse.



"Hier in Albanië ben ik heel hartelijk ontvangen. Een pak beter dan tegen Vitesse, toen we twee uur moesten wachten op de luchthaven van Eindhoven. Ik weet nog steeds niet waarom, maar we leken wel misdadigers."



clock 20:35 vooraf, 20 uur 35. AS Roma is een ploeg van heel hoog niveau. Ze hebben dure spelers, maar wij weten wat we kunnen. Het belangrijkste is dat we dat ook gaan tonen in de finale. Feyenoord-coach Arne Slot.

clock 20:33 vooraf, 20 uur 33. De Tribune Luister nu naar de laatste aflevering van De Tribune over het Europees voetbal, met Peter en Aster

clock 20:30 vooraf, 20 uur 30. "Aannemelijk dat Bijlow speelt". Feyenoord kan voor de finale wellicht opnieuw rekenen op doelman Justin Bijlow, die de voorbije twee maanden in de lappenmand lag met een voetblessure. "Mocht er niets meer gebeuren, dan zijn alle spelers beschikbaar. Dat is best knap", zegt Feyenoord-coach Arne Slot. "Ook met Bijlow gaat het uitstekend. Hij heeft de voorbije week goed getraind met de groep. Als hij fit blijft, is het aannemelijk dat hij speelt."



"Mocht er niets meer gebeuren, dan zijn alle spelers beschikbaar. Dat is best knap", zegt Feyenoord-coach Arne Slot.



"Ook met Bijlow gaat het uitstekend. Hij heeft de voorbije week goed getraind met de groep. Als hij fit blijft, is het aannemelijk dat hij speelt."

clock 20:26 vooraf, 20 uur 26. Sporza is erbij. AS Roma en Feyenoord staan woensdagavond tegenover elkaar in de Albanese hoofdstad Tirana, met de Conference League-trofee als inzet. Kijk hier live naar de wedstrijd.

clock Opstelling AS Roma. Rui Patrício, Gianluca Mancini, Chris Smalling, Roger Ibañez, Rick Karsdorp, Henrikh Mkhitaryan, Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante, Nicola Zalewski, Nicolò Zaniolo, Tammy Abraham Opstelling AS Roma Rui Patrício, Gianluca Mancini, Chris Smalling, Roger Ibañez, Rick Karsdorp, Henrikh Mkhitaryan, Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante, Nicola Zalewski, Nicolò Zaniolo, Tammy Abraham

clock Opstelling Feyenoord. Justin Bijlow, Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Marcos Senesi, Tyrell Malacia, Fredrik Aursnes, Guus Til, Orkun Kökçü, Reiss Nelson, Cyriel Dessers, Luis Sinisterra Opstelling Feyenoord Justin Bijlow, Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Marcos Senesi, Tyrell Malacia, Fredrik Aursnes, Guus Til, Orkun Kökçü, Reiss Nelson, Cyriel Dessers, Luis Sinisterra