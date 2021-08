Kompany voor terugmatch tegen Laçi: "Alles aan doen om weer te winnen"

22:15 vooraf, 22 uur 15. Ik was op zoek naar iets nieuws en dan kwam deze grote club aankloppen. Ik weet dat de club op zoek is naar nieuwe successen en ik heb het gevoel dat we in een positieve evolutie zitten. 'The only way is up', en daar wil ik deel van uitmaken. Zomeraanwinst Kristoffer Olsson. Ik was op zoek naar iets nieuws en dan kwam deze grote club aankloppen. Ik weet dat de club op zoek is naar nieuwe successen en ik heb het gevoel dat we in een positieve evolutie zitten. 'The only way is up', en daar wil ik deel van uitmaken. Zomeraanwinst Kristoffer Olsson

22:12 vooraf, 22 uur 12. Ook middenvelder Kristoffer Olsson blikte vooruit op de terugwedstrijd tegen Laçi: "Ik heb zin om alle matchen te spelen. Het is natuurlijk de coach die beslist over de opstelling, maar ik ben gekomen om zoveel mogelijk te spelen." "Mijn integratie in de groep is goed verlopen en ik voel me steeds beter worden. Ik ben zeker nog geen 100 procent fit, maar ik kom er wel dichterbij." .

22:00 vooraf, 22 uur . We moeten vooral voorzichtig zijn met spelers die niet veel voorbereiding hebben gehad, zoals Zirkzee. Het is belangrijk dat Joshua een hele week kan trainen om klaar te zijn voor een wedstrijd. Gelukkig is het ongemak dat hij vrijdag voelde, niet erg. Vincent Kompany over aanwinst Joshua Zirkzee

21:55 vooraf, 21 uur 55. 3-0-bonus voor paars-wit. Anderlecht boekte vorige week 3-0-zeges tegen Laçi in de Conference League en Seraing in de Jupiler Pro League. Paars-wit kan met vertrouwen uitkijken naar de terugmatch tegen de Albanezen. "We zijn naar Albanië getrokken om een goed resultaat te halen en daar zijn we in geslaagd. Dat willen we gewoon opnieuw doen", vertelde Kompany. "We hebben een druk programma, maar dat neemt niet weg dat we er alles aan moeten doen om deze wedstrijd te winnen." .

