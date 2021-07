Noorse coach ziet kansen: "Gent mist volgens mij wat organisatie"

De wedstrijd in de Ghelamco Arena begint om 20.30 uur. Er worden fans binnengelaten. De ticketverkoop verloopt volledig online. U kunt de wedstrijd in dit artikel op de voet volgen met live-tekstupdates.

De wedstrijd in de Ghelamco Arena begint om 20.30 uur. Er worden fans binnengelaten. De ticketverkoop verloopt volledig online. U kunt de wedstrijd in dit artikel op de voet volgen met live-tekstupdates.

"AA Gent is een fysiek sterke ploeg. Ze spelen heel direct, maar het ontbreekt hen volgens mij wat aan organisatie. Ik denk dan niet enkel aan het verdedigende compartiment. Wij staan sterker als geheel." "Ik ga ervan uit dat wij meer balbezit zullen hebben en dat is heel belangrijk wil je kansen creëren. We hebben de speelstijl van Gent goed kunnen ontleden. We moeten uitgaan van onze eigen sterkte. Zowel uit als thuis", zegt de coach van Valerenga.

Het is uiteraard een voordeel dat wij al aan de competitie bezig zijn. We zitten in een drive en dat is altijd beter. Ik schat de Belgische competitie hoger in dan onze Noorse competitie, maar nu ook niet zoveel meer hoger. Gent heeft alleen voorbereidingsmatchen gespeeld. Wij spelen deze wedstrijd dus op een voor ons heel goed moment. Dag-Eilev Fagermo, coach van Valerenga.